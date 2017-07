GRENIER, Raymond



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 juin 2017, à l'âge de 84 ans 3 mois, est décédé monsieur Raymond Grenier, époux de dame Rolande Fortin. Né à Limoilou, le 27 mars 1933, il était le fils de feu dame Blanche Bolduc et de feu monsieur Jos Grenier. Monsieur demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Outre son épouse Rolande, monsieur Grenier laisse dans le deuil ses enfants: feu Claire, Conrad (Brigitte Lévesque), Raynald (Chantal Pichette); ses petits-enfants: Michaël Grenier, Marylee Grenier, Akim Grenier; ses frères et sœurs: feu Roger, feu Liliane, Noëlla, feu Roland, Robert et leur conjoint(e) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'unité E-2000, 2ème étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel de la Résidence la Myriade pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, www.societealzheimerdequebec.com, 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de