De plus en plus d’appels d’urgence dans l’Est du Québec

RIMOUSKI | La Sûreté du Québec (SQ) traite de plus en plus d'appels d'urgence dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Le corps policier a reçu 49 691 appels au cours de la dernière année, soit 5 % de plus que pour l'année précédente. Les incidents rapportés à la SQ sont variés. «Santé mentale, interventions sur le réseau routier, cas de violence, de vols; bref, des appels de toutes sortes» a énuméré Claude Doiron, porte-parole de la SQ.

Mais pendant la même période, la criminalité n'a cependant pas augmenté dans l'Est du Québec. «Ce qu'on remarque dans nos chiffres, c'est qu'au niveau des crimes contre la personne, il y a une stabilité qui est là», a mentionné le porte-parole.

Le bilan routier s'améliore également dans la région. La SQ est intervenue lors de 17 collisions mortelles au cours de la dernière année, soit la moitié moins que l'année précédente, qui avait été particulièrement meurtrière.

Le nombre d'automobilistes interceptés avec les facultés affaiblies est aussi en diminution. L'an dernier, la SQ en a arrêté 576, presque 100 de moins que la moyenne des dernières années. «C'est une tendance que l'on retrouve partout au Québec et notre région n'y échappe pas», a affirmé le sergent Doiron.

Autrement, la Sûreté du Québec a réorganisé ses opérations dans la région au cours de la dernière année. Quatre centres de services ont été créés afin de faciliter la collaboration entre les postes de la SQ et pour diminuer le nombre de policiers affectés à des tâches administratives. Dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, la SQ emploie près de 450 policiers et 75 employés civils.