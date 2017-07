DGE: constat d’infraction pour une contribution à Équipe Labeaume

Le directeur général des élections (DGE) a adressé un constat d’infraction à un citoyen de Lac-Beauport qui aurait contribué illégalement, pour 200$, à Équipe Labeaume (ÉL) il y a près de six ans.



Simon La Roche aurait versé cette somme au parti politique du maire de Québec le ou vers le 27 septembre 2011 «alors qu’il ne possédait pas la qualité d’électeur», lit-on dans le document rendu public lundi matin par le DGE.



Au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, il s’agit là d’une «manœuvre électorale frauduleuse» passible d’une amende minimale de 5000 $. S’il est reconnu coupable, son auteur perd son droit de voter et d’être candidat à une élection pendant cinq ans.



Interrogé par Le Journal, Ronald Gagnon, directeur général d’ÉL, a indiqué qu’il «n’a pas d’informations» au sujet de ce constat et qu’il prendra «le temps de l’analyser à (son) retour» au travail.



Au moment d’écrire ces lignes, M. La Roche n’avait pas encore rappelé Le Journal. Ce dernier a 30 jours pour soit plaider coupable soit en appeler de cette décision. Dans ce dernier cas de figure, ce serait à la Cour du Québec de trancher.