Élection partielle dans Louis-Hébert: Sylvain Juneau cité dans un sondage... sans le savoir!

À quelques mois de l’élection partielle dans Louis-Hébert, un sondage téléphonique questionne les citoyens de la circonscription pour évaluer leur appréciation envers le maire de Saint-Augustin en tant que candidat potentiel... sans qu’il en ait été averti.



Selon les informations obtenues par le Journal, le coup de sonde lancé au cours des derniers jours serait l’initiative du Parti libéral du Québec, alors que des représentants de la Coalition avenir Québec et du Parti québécois ont admis n’avoir rien à voir avec cette démarche.



Questionné par le Journal, le directeur de l’organisation du PLQ pour l’Est du Québec, Gérald Larose s’est contenté de rester évasif. «Je ne répondrai pas à cette question-là. C’est une question de stratégie. Oui, il peut y avoir des sondages, je sais qu’il y a des résidents qui ont eu des téléphones, mais ça ne vient pas nécessairement de nous, comme ça peut venir de nous aussi».



«Je ne sais même pas qui me sonde!»

Le principal intéressé admet avoir été surpris d’apprendre que son nom était évoqué dans un sondage d’un parti politique provincial. «Quelques citoyens m’en ont parlé. On me dit: j’ai eu un appel, vous êtes intéressé à aller en politique provincial? Je dis, non, je n’ai rien demandé à personne!» lance Sylvain Juneau, avec un brin d’humour, sans toutefois savoir quel parti en est l’instigateur.



Même s’il n’est pas choqué d’avoir été nommé sans son consentement, il mentionne avoir de la difficulté à comprendre la façon de faire du parti. «Lorsqu’un parti décide de faire un sondage avec un candidat potentiel, il lui en parle avant il me semble, mais personne ne m’a rien demandé, aucun sondeur ou parti ne m’a demandé si j’acceptais quoi que ce soit», a-t-il fait savoir.



Peu importe le parti, M. Juneau confirme ne pas être intéressé à faire le saut en politique provincial et en profite plutôt pour confirmer sa candidature à la mairie de Saint-Augustin, lors des prochaines élections municipales, prévues le 5 novembre prochain.



Élection à venir

Le premier ministre Philippe Couillard doit déclencher l’élection partielle au plus tard le 27 octobre dans la circonscription de Louis-Hébert, un château fort libéral depuis l’arrivée de Sam Hamad, en 2003.



Selon le plus récent sondage Léger-Le Devoir publié le 24 juin dernier, le Parti libéral du Québec obtient 31 % des appuis, contre 22% pour le Parti Québécois et 28% pour la Coalition Avenir Québec, alors que Québec solidaire récolte 15 % des appuis.