Emily Ratajkowski dit qu’elle n’arrive pas à décrocher un rôle à cause de ses seins

En entrevue avec le le magazine Harper’s Bazaar Australia, la mannequin et actrice a révélé avoir de la difficulté à obtenir un rôle au cinéma.

La raison mentionnée par Emily Ratajkowski et surprenante : ce serait à cause de sa poitrine généreuse que les agences de distribution ne seraient pas intéressées par la jeune femme.

«Ça m’arrive tout le temps. Les gens disent “Oh, elle est trop sexy”. Refuser de travailler avec moi parce que mes seins sont trop gros, c’est anti-femme», indique-t-elle en entrevue au magazine.

La beauté s’est fait connaître alors qu’elle était en vedette les seins nus dans le clip Blurred Lines avec Robin Thicke et Pharell Williams.

«Quel est le problème avec les seins? Ce sont de belles choses féminines qui doivent être célébrées. Genre, ça change quoi? Ils sont beaux quand ils sont gros, ils sont beaux quand ils sont petits. Pourquoi cela devrait-il être un problème?»

Emily Ratajkowski a tout de même décroché quelques rôles au cinéma, dans Gone Girl et We Are Your Friends.

La jeune femme de 26 ans est ouvertement féministe et a souvent dénoncé les critiques qui sont faites envers les femmes lorsqu'elles osent exprimer leur sexualité.