Emplacement des camions de cuisine de rue : Labeaume surpris des ratés de communication

La Ville de Québec n’est pas responsable des ratés de communication sur l’emplacement des camions de cuisine de rue, avance le maire Régis Labeaume qui invite les commerçants à faire leur propre promotion.

Lancé depuis plus de deux semaines, le projet pilote auquel participent six camions-restaurants – bientôt sept avec le camion de la famille Cortina – a fait plusieurs mécontents qui ont du mal à les trouver.

Un calendrier hebdomadaire, jusqu’au 9 août, apparaît sur le site web de la Ville, mais l’horaire détaillé ne s’y trouve pas. Qui plus est, les restaurateurs ne sont pas obligés de se présenter sur les lieux annoncés lorsqu’ils participent à des événements privés plus lucratifs, ce qui génère parfois beaucoup de frustration.

« Je veux leur rappeler que ce sont des entreprises privées. Qu’ils commencent par se faire un site, une page Facebook, qu’ils s’occupent de leurs affaires, qu’ils disent aux gens où ils sont. La Ville est là, mais ce sont des entreprises privées; alors chacun son métier, dans la vie. Nous, ce sont les lieux qu’on a à déterminer, pour le reste, c’est à eux de faire savoir à la population où ils sont », a-t-il martelé lundi en mêlée de presse.

L’idée d’une page Facebook commune pour regrouper l’information de tous les camions au même endroit commence à circuler. « Comment ça se fait qu’ils n’ont pas de page Facebook pour dire où ils sont ? Honnêtement, ce bout-là, je ne le comprends pas, alors qu’ils le fassent », a renchéri le maire.

Un projet à peaufiner

Régis Labeaume convient néanmoins que dans chaque projet-pilote, « il faut toujours raffiner », ce qui est normal avance-t-il.

La conseillère municipale Julie Lemieux a soutenu pour sa part que la Ville est ouverte aux ajustements.

« On est ouvert aux suggestions et aux améliorations. On était conscients que ce n’était pas parfait », a-t-elle admis. Est-il envisagé de réduire le nombre de sites d’installation des camions de cuisine de rue ? « Peut-être, a avancé Mme Lemieux. On va analyser tout ça. »

La municipalité devrait faire des annonces plus précises la semaine prochaine, a-t-elle suggéré.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla