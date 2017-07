Festival de jazz : Quand La La Land fait boum !

Hier soir, les programmateurs du Festival international de jazz avaient visé dans le mille, avec la présentation du film La La Land, accompagné par l’Orchestre Métropolitain ses complices. N’ayant jamais vu le film, je sais, je suis en retard, c’était donc une première, surtout avec un grand orchestre. Cet exercice périlleux demande beaucoup de concentration, un certain doigté, et plus encore, un amour profond de la musique. En gros, parce que nous n’allons pas vous résumer « cette toile », il est question de jazz, de cinéma, avec de jolis clins d’œil à l’âge d’or du tandem Ginger Rodgers/Fred Astaire.

Nos musiciens, des champions

Pour ceux et celles qui douteraient encore de la capacité des instrumentistes montréalais à fournir « un bon show », il faut absolument nettoyer vos lunettes et vos oreilles. Comme toujours, l’Orchestre Métropolitain sous la direction d’Erik Ochsner fut impeccable. À la justesse du son, nous allons ajouter l’émotion, le « clic » parfait et l’accompagnement tout en justesse. Dans la liste des musiciens qui nous ont permis de passer une soirée remarquable, il faut souligner l’immense talent du pianiste Stéphane Aubin, les sections de cuivres et de anches avec une mention toute particulière au trompettiste Jocelyn Couture. Bien connu pour son jeu dans la stratosphère, il est aussi soliste et en générique de fin, ce fut le feu d’artifice ! Un bonheur et des étoiles plein la tête. Mille mercis.

