Fusillade dans le sud de la France: un mort, 6 blessés, «pas d’élément terroriste»

TOULOUSE | Une fusillade a fait un mort et six blessés, dont deux graves, lundi soir dans un quartier sensible de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, a-t-on appris auprès des autorités locales.

«Aucune piste n’est écartée, mais il n’y a pas à ce stade d’élément terroriste», a-t-on précisé de même source, sans plus d’informations sur les circonstances.

Les premières constatations feraient plutôt penser à un règlement de compte, a-t-on souligné de source proche de l’enquête.

Selon la presse locale, la fusillade aurait éclaté peu après 21 heures (19h00 GMT), dans un quartier sensible de Toulouse.

Un tireur circulant sur une moto ou un scooter aurait ouvert le feu à plusieurs reprises sur une place du quartier, selon les médias locaux.

Les autorités locales n’ont pas été en mesure de confirmer ces informations, ajoutant simplement qu’un «dispositif de sécurité» a été déployé sur place.