Golf de l’industrie alimentaire

Le 53e Tournoi de golf de l’alimentation de l’Est-du-Québec se tient aujourd’hui dans les allées du club de golf le Grand Portneuf.

Reconnu comme le tournoi de golf par excellence de l’industrie de l’alimentation, ce tournoi est une occasion recher­chée de fraterniser avec des intervenants de prestige en matière de commerce de détail et des services alimentaires. Organisé depuis 15 ans par Yves Fournier, des viandes Délecta, et André Drolet, député de Jean-Lesa­ge, le tournoi pourra compter cette année sur deux ambassadeurs : Stéphane Goulet, de Planter’s, et Denis Poulin, de Nestlé Professional. Les profits seront versés aux fondations Maurice-Tanguay, Centre psycho-pédagogique de Québec et Réno-Jouets.

Cité-Joie

Photo courtoisie

Le 8e tournoi de golf annuel de Cité-Joie, présenté cette année le 20 juin au club Royal Québec de Boischatel, a permis de remettre 12 500 $ au centre de vacances et de répit pour personnes handicapées situé à Lac-Beauport. Sur la photo, de gauche à droite : René Bégin, FCPA, FCA, associé, président et chef de la direction, Lemieux Nolet, et Andrée Bernier, présidente, Assurances Andrée Bernier et filles Inc., coprésidents d’honneur; Gilles Desrosiers, président, et Denis Savard, directeur général de la Corporation Cité-Joie.

Depuis 10 ans déjà

Photo courtoisie

BMW Ville de Québec a souligné son 10e anniversaire, le 22 juin dernier, avec ses employés. Pour l’occasion, un camion de rue était sur place pour célébrer l’événement avec plus de 90 membres de l’équipe. M. Bertrand Roberge, le président, en a profité pour remettre une plaque de reconnaissance à 17 personnes pour les remercier de leur fidélité des 10 dernières années.

Coupe Golfa

Photo courtoisie

Le Rendez-vous Golfa 2017 (Joël Godin et Christian Falardeau) s’est tenu récemment au club de golf de Belœil, en Montérégie. Ils étaient 12 golfeurs à se livrer une chaude lutte pour l’obtention de la Coupe Golfa (trois rondes de golf en autant de jours). Sur la photo, de gauche à droite : Marc Savard, organisateur du tournoi et détenteur de la deuxième place; Joël Godin, député fédéral de Portneuf–Jacques-Cartier, champion 2017 de la Coupe Golfa, et Christian Falardeau, qui a fini troisième. Le Chaudron 2017 (le pire score du tournoi) est revenu à Jacques Dupuis de Symbiose Communications.

Anniversaires

Photo courtoisie

Béatrice Picard (photo), comédienne et actrice, 88 ans... Claude Rajotte ex-animateur de télévision (Musique Plus/Musinax), 62 ans... Moises Alou, avec les Expos de Montréal de 1990 à 1996, 51 ans... Marie-Jo Thério, chanteuse et comédienne, 53 ans... Tom Cruise, acteur américain, 55 ans... Michel Polnareff, chanteur français, 73 ans... Renée Claude, chanteuse québécoise, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 juillet 2016. Louise Rémy (photo), 77 ans, comédienne (Les dames de cœur)... 2016. Lou Fontinato, 84 ans, ancien défenseur des Rangers de NY et des Canadiens de Montréal de la LNH (536 matchs), de 1954 à 1963... 2015. Boyd K. Packer, 90 ans, apôtre de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours... 2014. Peter Whelan, 82 ans, dramaturge britannique... 2013. Dr Yvan Drolet, 74 ans, hémato-oncologue au CHU de Québec et père de Julie Drolet de RDI.