Il parcourt le Canada pour remettre 10 000 $ à des organismes de charité

Un philanthrope albertain, qui a fait fortune dans le domaine de l’agriculture, parcourt le Canada depuis juin afin de remettre 10 000 $ à 15 organismes de charité du pays, dont l’Armée du Salut de Québec.



Geoff Gyles a quitté Canmore, en Alberta, le 1er juin à bord de son véhicule utilitaire sport dans l’optique de réaliser un rêve qu’il caresse depuis l’âge de 10 ans soit de voyager à travers le Canada. Son premier arrêt s’est effectué à Terre-Neuve où il y a admiré les glaciers.



Le sexagénaire, qui souhaitait amorcer son périple lors de l’année du 150e anniversaire du pays, voulait profiter de l’occasion pour remettre 10 000$ à 15 organismes du pays qui viennent en aide aux plus démunis puisque son souhait est de mettre un terme à la faim infantile et à l’insécurité alimentaire. Il a choisi un organisme par capitale des provinces qu’il a visitée, dont l’Armée du Salut, à Québec. «Je me suis toujours dit que je devais faire quelque chose de bien, de prendre le temps de mettre un peu de soleil sur un problème qui affecte notre pays depuis plus de 150 ans soit la faim sociale», explique M. Gyles.



150 000 $ en 6 semaines



Le philanthrope, qui fait fortune dans le domaine de l’agriculture depuis plus de 40 ans, a épargné une somme substantielle qu’il a placée au sein d’une fondation lui permettant de redistribuer ces 150 000$. Son choix s’est arrêté tout naturellement sur l’Armée du Salut de Québec puisqu’il connaît le «travail fabuleux» de l’organisme «auprès des moins fortunés» et qu’il l’appuie depuis des années.



«Leur travail s’étend sur toutes les facettes de la faim. Ce n’est pas seulement d’avoir suffisamment de nourriture, mais aussi tout un tas de choses comme des vêtements, des meubles, pour les familles qui ont un faible revenu ou toute autre difficulté », expose M. Gyles. « Si j’ai un message à lancer aux Canadiens, c’est qu’il y a quatre choses que vous pouvez faire soit donner du temps, de l’argent, de la nourriture ou encore contacter un député pour savoir de quelle façon vous pouvez aider», ajoute celui dont le voyage se terminera le 12 juillet prochain alors qu’il doit retourner au boulot.



Ainsi, l’équipe de l’Armée du Salut de Québec a reçu l’appel de M. Gyles en mai dernier alors qu’il leur a annoncé qu’il avait retenu l’organisme dans le cadre de son projet The Journey to End Hunger, le seul dans la province. «On se considère très choyés d’avoir reçu ce don-là. Il y a plein de bons organismes au et à Québec. Ça fait chaud au cœur et ça nous encourage à offrir encore plus de services», s’enthousiasme Annick Papillon, directrice adjointe des relations publiques à l’Armée du Salut.



Il s’agit d’une journée qui restera à jamais graver dans la mémoire de l’équipe qui entend utiliser « 100 % » des 10 000 $ pour les différents services d’aide à la famille alors que l’organise offre une aide temporaire à plus de 100 familles chaque semaine tant sur le plan alimentaire, vestimentaire que du meuble, notamment. « On se disait comment justement on peut arriver à faire en sorte de relier des philanthropes avec des bénéficiaires afin de trouver des façons pour que l’argent puisse servir à en donner davantage aux familles », précise Mme Papillon pour qui le don de M. Gyles pourrait permettre la création d’un tout nouveau projet.

«Peut-être de partir un mouvement que lorsque les gens se demandent comment aider une famille, on puisse aire un bon match dans le respect des gens», conclu Mme Papillon pour qui la rencontre de cet homme «très humble» a été «très inspirante».

The Journey to End Hunger (Le voyage pour mettre fin à la faim)

Du 1er juin au 12 juillet



Parcourir le Canada et remettre 10 000 $ à 15 organismes en 6 semaines



Goeff Gyles a quitté Canmore, en Alberta, le 1er juin.



Il a visité et visitera :

Terre-Neuve, pour ses glaciers

L’Ouest et les Prairies, pour les cultures

Ottawa, pour célébrer le 150e anniversaire du Canada

Québec

Le Nouveau-Brunswick

L’Île-du-Prince-Édouard

Halifax

Winnipeg

Iqaluit au Nunavit, pour vivre une journée complète dans la lumière du soleil

Il souhaite sensibiliser et réduire la famine et la pauvreté infantile.