Les 10 voitures sport qui n’ont rien d’une voiture sport

Dans le milieu de l’automobile, le terme « sport » est très évocateur et soulève les passions. Conscients de ce phénomène, les manufacturiers ont joué, plus d’une fois, cette carte dans la commercialisation de certains de leurs modèles qui, pourtant, n’avaient aucune aptitude sportive.

Delorean DMC-12 Wikipédia - Kevin Abato

Présentée comme la voiture servant à voyager dans le temps dans la trilogie Back To The Future, la Delorean n’a que 130 chevaux-vapeur. Pour voyager d’une époque à l’autre, il valait mieux être patient...

Nissan Altima Coupé Nissan

À la base, la Nissan Altima, c’est quoi? C’est la berline la plus conventionnelle qu’il soit. Pour cette version-ci, on lui a simplement coupé deux portes. Elle n’a rien à voir avec les véritables sportives que sont les 350Z et 370Z qui l’ont côtoyée.

Ford Escort ZX2 Wikipédia - Logicisme

La Ford Escort ZX2 était aussi sportive qu’une paire de bas bruns. Son nom, ZX2, désignait : son moteur (Zetec), la génération visée (X) et son nombre de portes (2).

Hyundai Scoupe Wikipédia - Geographer

Concevoir une voiture sport à partir de la Hyundai Excel, c’est comme cuisiner un repas dans un carré de sable. Le défi est de taille! Avec à peine une centaine de chevaux sous le capot, Hyundai n’a fracassé aucun record. La Tiburon a fait à peine mieux. Il a fallu attendre la Genesis pour voir une véritable sportive dans le catalogue du constructeur coréen.

Buick Reatta Buick

Malheureusement pour la Reatta qui est arrivée sur le marché en 1988, toute la testostérone de la marque Buick avait été prise par le Grand National auparavant.

Dodge Challenger Germain Goyer

Entre 1978 et 1983, la Dodge Challenger n’avait plus rien d’un muscle car. Oubliez le V8 HEMI de 426 pouces-cube. Il s’agissait d’une Mitsubishi Galant bêtement rebadgée qui était animée par 4-cylindres.

BMW 318 Ti Wikipédia - PPGMD

Autant la BMW Série 3 de génération E36 était élégante lorsqu’elle était déclinée en berline, cabriolet, coupé et familiale, autant la 318 Ti avait simplement l’air d’avoir été tronquée du derrière. À l’époque, elle ne faisait rêver personne et, aujourd’hui, elle continue de se faire bouder.

Honda CR-Z Honda

Si vous veniez d’obtenir votre permis de conduire dans les années ’80, fortes sont les chances que vous désiriez une Honda CRX. En 2010, Honda a proposé un nouveau coupé dont la ligne rappelait la fameuse CR-X : la CR-Z. Hélas, la motorisation hybride qui l’équipait limitait ses capacités sportives.

Chevrolet Monte Carlo Chevrolet

En 1999, Chevrolet a redessiné sa Monte Carlo. Inspirée par le NASCAR, elle avait vraiment l’air d’une voiture de stock-car qui avait été complètement désossée. Avec ses roues motrices avant, elle ne pouvait même pas se vanter d’être la reine de la piste d’accélération.

Toyota Paseo Wikipédia - Bull-Doser

Partageant sa plate-forme avec la légendaire Tercel, la Paseo n’était pas une grande athlète, vous l’aurez deviné. Aujourd’hui, elle est désirée pour sa... fiabilité !