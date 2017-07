Le meilleur glamping à moins de 2h de Montréal

Grâce au glamping, ou «camping glamour», plus besoin de s'équiper pour partir camper. Voici sept sites où vous pourrez louer des tentes ou des cabanes tout équipées tout près de Montréal. Cuisine et lit confortable inclus!

1. Village des Écluses

Dans le Vieux-Port de Montréal

Le nouveau Village des Écluses invite les visiteurs à camper sur le lieu historique national du Canal-de-Lachine. À mi-chemin entre la tente et le chalet rustique, les huit tentes oTENTik de Parcs Canada sont entièrement équipées pour cuisiner et disposent de trois lits doubles. Le site promet aussi 30 bateaux en bois et 38 mini-maisons équipées de toutes les commodités urbaines.

Tarif: 225 $ / nuit

2. Parc national des Îles de-Boucherville

Entre Montréal et Boucherville

En plein cœur du Saint-Laurent, ce petit archipel est la destination idéale pour s’initier au camping sans devoir s’équiper. Conçues pour les familles avec deux enfants, les 21 tentes Huttopia du camping Grosbois comptent deux lits doubles séparés d’une toile. Elles sont équipées d’une cuisinette munie d’un petit réfrigérateur et d’un chauffage d’appoint. Accessible en bateau, le parc possède un réseau de 21 km de sentiers pédestres et cyclistes et de multiples chenaux à parcourir en kayak ou en planche à pagaie.

Tarif: 120 $ / nuit

3. RécréoParc

Entre le fleuve et ses paquebots, en Montérégie

Au sud-ouest de Montréal, sur la mince bande de terre qui sépare le fleuve de la voie maritime, le RécréoParc de Sainte-Catherine dispose désormais d’un terrain de camping muni de quatre prêt-à-camper. Tous différents les uns des autres, ils accueillent entre deux et six personnes et sont équipés d’un petit réfrigérateur, d’une table de cuisine quatre places, d’un réchaud au propane extérieur et du nécessaire pour cuisiner. Tandis que la tente XO se compose d’une tente avec puits de lumière, le Sphair-Dôme consiste en un dôme transparent. Deux petits chalets complètent l’offre: l’un aménagé dans un conteneur et l’autre tout de bois rond.

Tarif: 100 $ / nuit

4. Domaine Pourki

Sur la Richelieu

Au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Domaine Pourki a réinventé le tipi iroquois en l’aménageant sur des quais de bois, en plein cœur de la rivière Richelieu. Pouvant accueillir de deux à six personnes, le Tipieau dispose de matelas, d’une toilette sèche, d’une table et de chaises, d’un bbq et d’une échelle pour descendre à l'eau. On accède au tipi en canot, en kayak ou encore en bateau à moteur. Idéal pour ceux qui adorent la pêche.

Tarif: 170 $

Huttopia Sutton

Au pied du mont Sutton

Ce centre de villégiature se compose d’une centaine de tentes prêt-à-camper, dont une quinzaine plus luxueuses. Conçue pour ceux qui redoutent l’inconfort, la Trappeur dispose d’une toilette, d’une douche et d’un lavabo avec eau courante. Et le luxe ne s’arrête pas là! Le site dispose d’un pavillon moderne avec une grande terrasse, une piscine chauffée, des structures de jeux pour enfants ainsi que d’un restaurant. Au bout du domaine, un sentier en forêt mène à une branche de la rivière Missisquoi.

Tarif: entre 70 $ à 130 $ pour deux personnes

Parc Oméga

Tout près des loups, en Outaouais

À 1h30 de Montréal, à Montebello, le parc Oméga vous invite à dormir à même son zoo, dans l’une de ses trois Wi-Tentes. Situées tout près des enclos des loups et des ours, où une passerelle permet de les observer en toute sécurité, ces tentes coniques semblent autant inspirées de la yourte que du tipi. En bordure d’un petit lac, elles disposent d’un patio circulaire où vous pourrez admirer les cerfs en liberté. Les tentes sont équipées d’un grand lit et de deux lits simples, d’un poêle à bois et d’une table avec quatre chaises.

Tarif: 160 $ pour deux personnes

Kayak Café

Aux abords de la rivière Rouge

À Labelle, les Cabanas et les Wagons de Kayak Café vous reconnecteront aux plaisirs simples de la vie en nature. Au cœur d’une forêt de pins, ces petits hébergements rustiques accueillent un maximum de trois personnes. Dépourvus d’électricité, ils sont équipés d’une cuisinière au butane, d’un bidon d’eau, d’une glacière, d’une table banquette, d’une mezzanine avec matelas, d’un bbq et du nécessaire pour cuisiner.

Tarif: 119 $ la nuitée pour deux personnes