Moments sublimes au Bota Bota

Aménagé avec un décor contemporain dans un ancien traversier, le Bota Bota séduit au premier coup d’œil. Amarré au Vieux-Port dans un secteur retiré, le « spa-sur-l’eau », comme on le désigne, se révèle une oasis paisible et intime.

Arrivés vers la fin de l’après-midi, ma compagne et moi sommes d’abord passés au bistro sur le pont principal.

Photo courtoisie bota bota

Resto au fil de l’eau

Sur la terrasse flottante qui tanguait subtilement au gré des vagues, l’ambiance était parfaite. Un vent tiède. Un beau soleil pas trop fort. Des bateaux passaient tout près, lentement, avec des passagers souriants.

Nous nous sommes régalés d’une entrée de pétoncles, suivie d’une salade de crevettes rehaussée de paprika. Nous avons étiré le moment jusqu’à la salade de petits fruits avec chocolat noir. Le service était à la fois attentionné et discret.

Photo courtoisie bota bota

Détente sur les ponts

Sur le pont promenade, nous sommes allés au bain vapeur, puis après avoir bien sué, nous nous sommes immergés quelques secondes dans un petit bassin nordique. Par la suite, nous avons relaxé dehors sur des chaises longues en admirant la vue magnifique sur le fleuve.

« Le circuit d’eaux », comme on l’appelle au spa, s’est poursuivi avec une détente dans le grand bassin rond bien chaud, puis avec une sensation énergisante dans un bain froid. Peu après, nous avons collé nos chaises longues pour nous y blottir avec, cette fois-ci sous nos yeux, un panorama illuminé du Vieux-Montréal.

Photo courtoisie bota bota

Dernière étape de notre cycle chaud-froid : le sauna avec vue sur le port suivi d’un bain nordique. Par la suite, nous sommes sortis du bateau pour nous rendre aux jardins du spa et nous étendre un bon moment près de grands bassins.

Nous n’avons pas vu le temps passer, mais nous avons profité de chaque instant !

En bref

En métro : station Square ­Victoria

Stationnement : Cité ­Multimédia

Circuits d’eau : à partir de 55 $

Autres plaisirs : Soins pour le corps, mardi 5@7 musique, jeudi pose yoga@lunch, dérives nocturnes (deux vendredis)

www.botabota.ca

D’autres idées pour le week-end

En ponton sur le Richelieu

À Belœil, Sports et Marina du Richelieu loue des pontons prenant jusqu’à 12 passagers. On se rend aisément jusqu’au bassin de Chambly vers le sud ou à Saint-Marc-sur-Richelieu vers le nord.

www.sportetmarinadurichelieu.com

Séjour à Mont-Sainte-Anne

Au Château Mont-Sainte-Anne, on a accès à une piscine au pied de la montagne. À ­essayer tout près : la via ­ferrata du Canyon Sainte-Anne et Air Canyon, un siège mobile ­rapide en hauteur.

www.chateaumsa.com

Camper à Montmagny

Il y a deux terrains de camping quatre étoiles à Montmagny. Mentionnons le Camping Pointe-aux-Oies, près du fleuve, et le Camping Coop des ­Érables, pas loin de la plage de Berthier-sur-Mer.

www.montmagnyetlesiles.com