SNC-Lavalin: l’achat de WS Atkins se matérialise

L’acquisition de la compagnie d’ingénierie britannique WS Atkins par SNC-Lavalin pour 3,6 milliards $ est entrée en vigueur lundi à la suite d’un vote des actionnaires au Royaume-Uni la semaine dernière.

La compagnie montréalaise estime que mettre la main sur WS Atkins, qui est décrit comme un «chef de file dans les secteurs des infrastructures, du transport et de l'énergie», fera d’elle un «véritable joueur mondial».

«En combinant nos deux entreprises hautement complémentaires, nous consolidons la position de SNC-Lavalin en tant que l'une des plus importantes entreprises offrant des services professionnels entièrement intégrés à l'échelle mondiale, tout en améliorant nos marges et en équilibrant notre portefeuille d'activités », a affirmé Neil Bruce, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, par communiqué, lundi.

«SNC-Lavalin continue de concrétiser sa stratégie visant à se positionner parmi les trois premières entreprises de l'industrie à l'échelle mondiale», a-t-il ajouté.

La Caisse de dépôt et placement du Québec a investi 1,9 milliard $, sous forme de prêt et de capital-actions à l’entreprise montréalaise pour qu’elle avale la firme britannique.

Cette prise de contrôle devrait engendrer des synergies de coûts d’environ 120 millions selon SNC-Lavalin, qui comptera dorénavant plus de 50 000 employés et des revenus annuels d’environ 12 milliards $.