Trou dans la mémoire d'une féministe

Des paroles étonnantes, voire stupéfiantes ont été prononcées par Françoise David après le décès la semaine dernière de la femme politique française féministe Simone Weil, maintes fois votée femme la plus admirée en France.

Internée à Auschwitz à 16 ans, elle termine des études en droit à son retour en France à la fin de la guerre. En 1970, elle devient la première femme à la tête du Conseil supérieur de la magistrature.

En 1974, le président français Valery Giscard d’Estaing (droite libérale) la nomme ministre de la Santé. Il lui confie le dossier de faire adopter, envers et contre presque tous, une loi pour décriminaliser l’avortement.

Cette loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) entre en vigueur en janvier 1975 après un combat très rude, ponctué par de l’antisémitisme et de la misogynie.

En 2008, Simone Weil est élue à l’Académie française. Est gravé sur son sabre de cérémonie le même numéro que celui tatoué sur son bras à Auschwitz, le 78651.

Renversant !

Invitée chez Franco Nuovo à Dessine-moi un dimanche le 2 juillet, François David m’a renversée quand elle a dit :

‘Je vais vous annoncer avec un certain malaise que je l’ai découverte plus au moment de sa mort que durant son vivant. Je savais qu’elle était l’auteure de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse mais j’avais oublié qu’après elle a passé d’autres mesures sociales, elle a été la première présidente du Parlement européen...’ ‘J’aurais préféré qu’elle soit de gauche mais...’

Je n’en reviens pas que l’ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec se soit aussi peu intéressée à cette figure de proue du féminisme international. Un demi-million de personnes ont acheté son autobiographie, Une vie, publiée en 16 langues. Mais pas madame David, semble-t-il.

C'est aussi ahurissant que si nous apprenions que Carey Price sait peu de choses sur Ken Dryden.

Est-ce parce qu’elle n’était pas socialiste, qu’elle ne militait pas à gauche ? Ou parce qu’elle posait un regard très particulier sur l’avortement ? Au sujet de ce qu’on appelle la loi Veil, elle a dit ‘si elle n’interdit plus, elle ne crée aucun droit à l’avortement.’ ‘L’avortement restera toujours un drame’.

Ou est-ce parce qu’elle a participé, brièvement, à la Marche pour tous contre le mariage gay et l’homoparentalité en 2013 ?

On ne peut dire que Simone Weil était une idéologue, n’est-ce pas madame David ?

Je décerne néanmoins une étoile à Françoise David pour sa franchise.

Et aucune à Radio-Canada qui aurait pu demander, pour bien servir ses auditeurs, à quelqu'un qui a connu Simon Weil d'en parler. Je pense à ma collègue Denise Bombardier. Mais bon, pas assez à gauche celle-là non plus pour le filtre idéologique de la société d'État, j'imagine.