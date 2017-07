Meurtre à Saint-Apollinaire: un homme de 22 ans de Québec sera accusé d'avoir tué ce Gaspésien

Un jeune homme de 22 ans sera accusé, lundi, du meurtre au premier degré d’un Gaspésien de 63 ans.



Lundi après-midi, Antoine Sylvain-Martineau, de Québec, sera officiellement accusé d’avoir causé la mort de Jean-Pierre Rioux.



Selon l’acte de dénonciation, le meurtre se serait produit à Saint-Apollinaire sur la Rive-Sud de Québec le 15 juin dernier.



Le sexagénaire, qui résidait en Gaspésie, vivait «de façon marginale» et recevait des prestations de l’aide sociale.



«Il faisait souvent des vas-et-vient entre sa région et Saint-Apollinaire où il effectuait des petits travaux», a fait savoir Martine Asselin, relationniste à la Sûreté du Québec.



Ce sont d’abord les policiers du Service de police de la Ville de Québec qui auraient été avisés, par téléphone, qu’un corps atteint par balles se trouvait dans un boisé de la Rive-Sud.



Les policiers de la Sûreté du Québec ont, par la suite, été mis au parfum. L’enquête se poursuit.



Jean-Pierre Rioux, surnommé Capitaine, était porté disparu depuis le 14 juin dernier.



D’ailleurs, sur une publication lancée sur Facebook, on y mentionnait que sa famille était «inquiète car son cellulaire est inactif» depuis cette date.



