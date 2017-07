Un vieux bus Volkswagen vendu pour plus de 250 000$

Un Volkswagen Bus de 1963 a été vendu aux enchères pour 198 000$ US par la célèbre firme Barrett-Jackson. En dollars canadiens, la transaction représente un montant de près de 257 000$.

Le véhicule en question, un modèle à 23 fenêtres à la peinture deux tons kaki et blanc, est passé au travers d’une restauration méticuleuse et semble dans une condition absolument impeccable.

Et le pire dans tout ça, c’est que son prix de vente ne représente même pas un record. En 2014, un autre Volkswagen du même genre avait trouvé preneur pour 235 000$ US. C’est beaucoup d’argent pour un véhicule qui n’avait rien d’exceptionnel à sa sortie de l’usine. On ne parle pas d’une Lamborghini ou d’une Ferrari, mais bien d’un vieux bus Volkswagen!

Reste que le fait que les collectionneurs soient désormais prêts à payer des montants aussi astronomiques pour ce modèle démontre bien tout l’enthousiasme pour les vieux bus allemands. Souvent associé au mouvement hippie des années 60, le Volkswagen Type 2 est devenu un véritable symbole de liberté.

Et visiblement, la liberté a un prix!

Un modèle iconique

Deuxième modèle de l’Histoire de la marque Volkswagen après la célèbre Beetle, la première génération du Volkswagen Bus a été commercialisée de 1950 à 1967.

À lire aussi: Abandonné pendant 40 ans, ce vieux Volks reprend vie

D’abord destiné à une vocation commerciale, le Volkswagen Bus a rapidement séduit les familles en quête d’un véhicule spacieux. Puis, le préparateur Westfalia en a fait une véritable icône avec sa célèbre modification en véhicule de camping.

Alors équipé d’un moteur à refroidissement à l’air, le Volkswagen Bus optait pour une architecture avec la motorisation à l’arrière. Cette tradition est d’ailleurs demeurée chez Volks jusqu’en 1991, dernière année de production du Vanagon, qui laissait alors sa place à la beaucoup plus moderne Eurovan. En Afrique du Sud, la production du Vanagon est même demeurée jusqu’en 2002.

Riche en histoire, la première génération des bus Volkswagen fait désormais saliver les collectionneurs, et la tendance ira probablement à la hausse. Reste à voir si les autres générations du modèle atteindront un jour une telle valeur...