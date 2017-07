Une relève en plein essor à Circuit Canada Pro Tour

La relève des golfeurs professionnels s’impose depuis le début du calendrier 2017 de Circuit Canada Pro Tour et elle sera encore à surveiller à partir de ce mardi au club de golf Glendale avec la tenue de la Classique Acura.

Tout a commencé au Challenge Desjardins, au club National Pines en banlieue de Toronto, avec la victoire de Daniel Kim. Le Torontois d’origine coréenne y a savouré son premier triomphe chez les professionnels.

La jeunesse s’est à nouveau pointée au club de golf Bic quand Pierre-Alexandre Bédard, de Cap-Rouge, a remporté les grands honneurs du Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins - équipe René Gagnon.

Le golfeur de 22 ans, originaire de Chibougamau, a complété les deux rondes avec un pointage de 137, sept coups sous la normale.

À Hawkesbury, dans le cadre de l’Invitation Desjardins, une recrue québécoise a donné du fil à retordre au vainqueur Brett Cairns qui évolue également sur le Circuit Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada. Meneur à l’issue de la première ronde, le joueur ontarien a su résister à une poussée de Francis Berthiaume (Laval-sur-le-Lac) en deuxième ronde pour conserver une priorité d’un coup sur le golfeur québécois qui en est à ses débuts chez les professionnels.

On parle de joueurs qui sont en début de carrière, mais il ne faut pas oublier d’autres jeunes, qui ont un peu plus d’expérience dans les rangs professionnels et qui n’ont pas encore atteint l’âge de 30 ans. Il y a Jean-Philip Cornellier, qui a remporté le prestigieux championnat de la PGA du Canada à la mi-juin, et Marc-Étienne Bussières, entre autres, qui sont toujours au plus fort de la course.

La Classique Acura se tiendra jusqu'à jeudi, au club de golf Glendale.