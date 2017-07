Wimbledon: transition en douceur pour Nadal

Rafael Nadal, qui n’avait plus joué depuis son dixième sacre à Roland-Garros il y a trois semaines, a vécu une transition en douceur sur l’herbe de Wimbledon face à l’Australien John Millman, 137e mondial, balayé 6-1, 6-3, 6-2 lundi.

L’Espagnol de 31 ans vise le doublé Paris-Londres qu’il avait déjà réussi à deux reprises en 2008 et 2010. En cas de troisième titre dans le temple du All England Club, le Majorquin décrocherait un 16e trophée majeur et se rapprocherait du record détenu pour l’instant par Roger Federer (18 titres).

Nadal, absent l’an passé à Londres sur blessure (poignet), a par ailleurs signé sa 850e victoire sur le circuit. Seuls six joueurs l’avaient fait avant lui: Federer, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Guillermo Vilas, John McEnroe et Andre Agassi.

Le N.2 mondial, qui peut ravir le trône de N.1 à Andy Murray à l’issue du tournoi, affrontera au prochain tour l’Américain Donald Young (43e) qui a profité de l’abandon de l’Ouzbek Denis Istomin (72e) alors qu’il menait 2 manches à 1 (5-7, 6-4, 6-4, 4-2).