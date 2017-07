LANGEVIN, Soeur Mireille, CND



Est décédée à l'Infirmerie Notre-Dame-de-Bon-Secours, à Montréal, le 28 juin 2017, à l'âge de 69 ans et 3 mois dont 42 ans et 10 mois de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame. Elle était la fille de feu Joseph-Édouard Langevin et de feu Thérèse Lefèvre. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Hélène (Clément Giguère), Solange (Roch Chabot), Line (Jean Giguère), ses frères Simon (Georgette Proulx), Robert (Pauline Couture), Marc (Linda Gaudreault), Patrice et Michel (Marie-France Boutin) ses beaux-frères: Ronaldo Simard (feu Juliette), Denis Jobidon (feu Marjolaine), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame vous accueilleront aude 8h30 à 9h30. Une célébration de prières aura lieu le même jour à 9h.Le départ pour l'église se fera à 9h40.L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges