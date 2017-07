OUELLET, Abbé Jean-Baptiste



Au Centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 28 juin 2017, est décédé à l'âge de 90 ans et 3 mois, l'abbé Jean-Baptiste Ouellet; fils de feu Mme Germaine Garon et de feu M. Paul Ouellet. Il demeurait à Saint-Denis-De la Bouteillerie de Kamouraska. Né à Rivière-Ouelle le 7 mars 1927, l'abbé Jean-Baptiste Ouellet a fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec. Il fut ordonné prêtre à Rivière-Ouelle le 14 juin 1953 par Mgr Bruno Desrochers. Dès son ordination, il est affecté à l'Externat classique de Rivière-du-Loup à titre de professeur puis, en 1956, il est transféré à l'Externat classique de Montmagny. En 1958, il est nommé professeur au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il fait des études en pédagogie à l'Université de Montréal en 1959-1960 et des études en audio-visuel à l'Université d'Indiana en 1970-1971. À son retour, il devint directeur des Services techno-pédagogiques du Collège de Sainte-Anne jusqu'en 1991, De 1962 à 1978, il fut aussi responsable de la chapelle du Quai de Rivière-Ouelle. En 1978, il est nommé curé de Saint-Denis-De la Bouteillerie; poste qu'il conserva jusqu'à sa retraite en 2014. Il se retire d'abord à la Résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière puis au Centre d'hébergement D'Anjou de Saint-Pacôme où il a terminé ses jours. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à l'église de Saint-Denis-De la Bouteillerie,, de 11 h à 14 h où l'abbé Ouellet sera exposé en chapelle ardente.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Roger (Lucienne Alexandre), Marcel (Margo Langlois), feu Rita (feu Elzéar Lafontaine), Françoise, Yvette (feu Guy Bernier), Raoul, Stanislas (Myrto Simoneau), Rosaire (feu Ginette Légaré), Léonce (Louise Champagne). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel du Centre D'Anjou pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Denis-De la Bouteillerie, 1, route de l'Église, Saint-Denis-De la Bouteillerie (Québec) G0L 2R0 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la