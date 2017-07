ALLARD, Gabrielle Paquet



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 27 juin 2017, à l'âge de 89 ans et 4 mois, est décédée madame Gabrielle Paquet, épouse de monsieur Léopold Allard, fille de feu madame Rose-Anna Robitaille et de feu monsieur Jean-Baptiste Paquet. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront déposées au Mausolée de Loretteville. Outre son époux Léopold Allard, elle laisse dans le deuil ses enfants: Raynald (Monique Pépin), Jacques (Marie Bastille), Daniel (Linda Lesage), Réjean (Marc Tremblay) et Yvon; ses 6 petits-enfants et 5 arrière- petits-enfants; sa sœur: Aline Paquet Tardif (Simon Hamel); son beau-frère Roger Hamel; sa belle-sœur: Georgette Allard Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Cécile, Gédéon, Thérèse, Sylvio, Jean, Marie-Paule, Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allard: Émile, Antoinette, Élizabeth, Marie-Anne, Germaine, Jacqueline, Alexandre, Sylvio, René, et Hector. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: 418 683-8666, télécopieur: 418 683-4617, courriel: araymond@quebec.cancer.ca, www.cancer.ca ou par des messes. Des formulaires seront disponibles sur place.