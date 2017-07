FORTIN, Rolande Grenier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 3 juillet 2017, à l'âge de 83 ans 3 mois, est décédée dame Rolande Fortin, épouse de feu monsieur Raymond Grenier (1933-2017). Née à Québec, le 26 mars 1934, madame était la fille de feu dame Joséphine Lajeunesse et de feu monsieur Adélard Fortin. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 13 h. Le corps et les cendres seront par la suite déposés au cimetière St-Charles. Madame Fortin Grenier laisse dans le deuil ses enfants: feu Claire, Conrad (Brigitte Lévesque), Raynald (Chantal Pichette); ses petits-enfants: Michaël Grenier, Marylee Grenier, Akim Grenier, Sarah Boudreault; ses sœurs, frères: Lucianne, feu Jacqueline, Rita, feu René, feu Robert, feu Marc, feu Jean-Paul, feu Gaston, feu Félicien, Jean-Guy, Marcel et leur conjoints ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'unité E-2000, 5ème étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le personnel de la Résidence Louis XIV pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, www.societealzheimerdequebec.com, 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de