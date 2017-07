VÉZINA, Colette Côté



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 29 juin 2017, à l'âge de 88 ans 7 mois, est décédée dame Colette Côté, épouse de monsieur Roland Vézina. Née à St-Louis de Courville, le 23 novembre 1928, madame était la fille de feu dame Marie-Anne Vézina et de feu monsieur Joseph Côté.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h 30. Madame Vézina laisse dans le deuil son époux Roland Vézina; son fils Michel (Ginette Beaulieu); sa fille Chantal; ses belles-soeurs : Jeanne Vézina (feu Gabriel Lachance), Jacqueline Vézina (feu Fernand Bouchard), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Colette était également la sœur de : Fabiola, René, Claude et Jacques, tous décédés. La famille remercie l'équipe médicale en soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443.Les Funérailles sont sous la direction de :