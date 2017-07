Accusé de possession de cigarettes de contrebande, il prétend être victime de discrimination

SAGUENAY | Un homme de l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, qui fait face à des accusations relativement à du tabac de contrebande se prépare à livrer tout un combat devant la justice.

Marcel Poitras à l’intention de réclamer un arrêt des procédures, prétextant que les actions entreprises contre lui sont discriminatoires par rapport à celles visant les autochtones.

L'homme a essuyé un premier revers devant le tribunal ce mardi. Il avait présenté une requête en exclusion de preuve, en prétextant que la saisie de 132 000 cigarettes de contrebande à son ancienne adresse en 2012 était illégale.

L’homme a avancé que le mandat de perquisition obtenu par les policiers ne couvrait que sa résidence, et non pas le sous-sol où était situé son commerce de réparation d'électroménagers. Or, le commerce avait également été perquisitionné.

Le juge a rejeté ses prétentions. «Ce sont les arguments qu'on avait plaidés, alors c'est sûr qu'on est en accord avec les arguments du juge», a affirmé l'avocat représentant le ministère fédéral du Revenu« Carol Girard.

L’avocate de la défense a fait une lecture différente de la décision. «Le juge nous a donné raison en quelque sorte, mais a été plutôt du côté que les policiers étaient de bonne foi», a souligné Mélanie Décoste, avocate de l'accusée.

Si cette requête avait été acceptée, le retrait des accusations contre Poitras aurait pu être prononcé, lui qui s'expose à plus de 100 000 $ en amendes. La défense ne se laisse toutefois pas abattre et déposera une deuxième requête en arrêt des procédures. «On prétend que les citoyens sont un peu discriminés», a affirmé Me Décoste.

M. Poitras invoquera la charte canadienne des droits et libertés pour dire qu'il fait l'objet de discrimination. Il déplore que, selon lui, les non-autochtones qui sont arrêtés avec des cigarettes de contrebande fassent l'objet de poursuites, alors que la source du problème, les vendeurs en territoire autochtone, sont généralement impunis.

Cette requête sera entendue cet automne au palais de justice de Chicoutimi.