Bonne semaine des étoiles !

J’aime presque tout de la semaine des étoiles du baseball majeur. Tout sauf le fameux concours de coups de circuit. Même avec les Giancarlo Stanton, Aaron Judge ou Cody Bellinger qui frappent des bombes, une à la suite de l’autre, loin dans le ciel de Miami, je n’ai pas de misère du tout à passer mon tour pour cet événement.

Je suis très conscient que c’est une des activités entourant le match des étoiles qui est importante pour les fans. Le baseball majeur aime ça également.

On adore voir la balle sortir du stade à un rythme infernal depuis le début de la saison. Que ce soit à cause de la balle qui est rendue plus petite et tissée différemment, des stéroïdes, des lanceurs qui lancent avec plus de vélocité... peu importe la ou les raisons, il se frappera un nombre record de circuits en 2017.

Quelque chose qui cloche

En passant, le record actuel pour le nombre total de « Bonsoir, elle est partie » dans une saison est de 5693. Ce record date de la saison 2000, au beau milieu de ce qu’on appelle « l’ère des stéroïdes ».

Si la cadence actuelle se maintient, il se frappera plus de 6000 longues balles au cours de la présente campagne. C’est incroyable ! Il s’en frappe tellement, et tellement loin que les lanceurs se posent de sérieuses questions, et avec raison, car il y a quelque chose qui cloche.

Comme j’ai l’impression de voir un concours de coups de circuit chaque jour de la saison régulière, je n’ai pas le goût de m’asseoir pour en regarder un la veille du match des étoiles.

Par contre, ce que j’aime le plus de la semaine des étoiles : les histoires. J’adore lire les histoires touchantes de certains joueurs qui réalisent un rêve d’enfance en participant à leur premier match des étoiles comme Justin Smoak, des Blue Jays de Toronto, et Aaron Judge, des Yankees de New York.

Un âne comme cadeau

Des histoires comme celle de Zack Cozart, des Reds de Cincinnati, qui recevra un âne en cadeau de son coéquipier Joey Votto pour sa sélection au match des étoiles. Ou de voir qui aura la balle pour la Nationale entre Max Scherzer et Clayton Kershaw.