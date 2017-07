Caron s’attend à un gros défi à Warwick

L’homme fort Jean-François Caron a terminé sa préparation, mardi, en vue de sa prochaine compétition, le week-end prochain à Warwick. Selon ses dires, il s’agira de son plus gros défi cette saison.

Le Québécois participera à un événement dans le cadre du Festival Hommes forts de Warwick. Cette compétition, sanctionnée par l’Arnold Pro Strongman World Series, mettra en vedette plusieurs compétiteurs de renom, dont l’Islandais Hafthor Julius Bjornsson, les 8 et 9 juillet.

DEUXIÈME AU MONDE

Au total, les athlètes se soumettront à dix épreuves réparties sur deux jours.

«Ça va être la plus dure de l’année. À dix épreuves, c’est une grosse charge et le top 7 des hommes forts présents ont tous fait la finale du World’s Strongest man. Ça va être une compétition pour hommes», assure Jean-François Caron qui a effectué son dernier entraînement, mardi.

D’ailleurs, Caron est le deuxième meilleur au monde, selon un tout nouveau classement réalisé par l’organisation mondiale Fortissimus.

Ce nouveau palmarès a été déterminé en utilisant un système de points basé sur les résultats de cinq tournois d’importance, soit le World’s Strongest Man, le Arnold Strongman Classic, le Arnold Pro Strongman World Series, le Strongman Champions League et le Giants Live Tour Finale, entre le 1er janvier et le 25 juin 2017.

Si le Polonais Mateusz Kieliszkowski vient au premier rang de ce nouveau classement, le Québécois Caron, lui, vient tout juste derrière.

Heureux et fier d’être reconnu par cette organisation comme le deuxième meilleur homme fort au monde, Caron ne s’enfle toutefois pas trop la tête avec ce nouveau palmarès.

«Ce n’est pas une surprise, car je suis un athlète qui compétitionne beaucoup et le classement de Fortissimus prend en considération les grosses compétitions. Les meilleurs au monde font moins d’événements que moi, car on n’a pas les mêmes commanditaires. Pour faire de l’argent, je dois faire des compétitions. Toutefois, ce classement est très représentatif. Si tu prends le top 10, tu as pas mal les dix meilleurs au monde. »