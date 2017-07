Départ de Patrick Marleau: «Le meilleur Shark», selon Vlasic

Marc-Édouard Vlasic s’était résigné à voir Patrick Marleau quitter les Sharks. Ça ne l’empêche pas de porter le nouveau membre des Maple Leafs en très haute estime.

Marleau, qui a conclu un pacte de trois ans avec les Leafs, a écoulé les 19 dernières saisons à San Jose. Depuis le début de la saison 2005-06, seulement quatre joueurs dans la LNH ont inscrit plus de buts que lui. Il est par ailleurs un modèle de durabilité, lui qui n’a pas raté un match depuis le 7 avril 2009 pour porter sa séquence à 624 parties de suite en saison régulière.

«Ça va être le meilleur Shark à avoir joué pour l’organisation. Si je me rends au bout de mon contrat, à 39 ans, j’aurai joué 20 ans avec les Sharks, soit une année de plus que lui, mais ce sera toujours lui qui sera associé à cette équipe. Il souhaitait un contrat de trois ans et je suis content pour lui, il le mérite», a souligné Vlasic, lors de la Soirée des étoiles qu’il a contribué à mettre sur pied.

«C’est un très bon joueur qui nous quitte. C’est une décision personnelle de Patrick. Ça a été difficile, j’en suis sûr. Sa femme est avec lui depuis longtemps et ses enfants ont grandi à San Jose», a-t-il ajouté.

L’incertitude pour Alex Chiasson

Si Vlasic a 56 millions de raisons de sourire à pleines dents avec sa récente prolongation de contrat avec les Sharks, la réalité de plusieurs autres joueurs est moins rose. C’est le cas pour l’attaquant Alex Chiasson, agent libre qui attend toujours une offre.

«Ça sonne et ça ne sonne pas... Ce ne sont pas des jours super faciles en tant que joueur», a-t-il concédé. Avec la saison que j’ai connue, je crois encore en mes moyens pour me trouver un contrat dans la Ligue nationale.»

Chiasson souhaite de tout cœur poursuivre son aventure avec les Flames, mais il demeure sans nouvelle de l’organisation pour le moment.

«Mon premier choix a toujours été de rester à Calgary. Ce sera une équipe vraiment dangereuse dans les prochaines années avec un noyau jeune. J’ai un bon rôle là-bas comme joueur versatile qui peut jouer sur différentes lignes. J’ai aussi une très bonne relation avec l’entraîneur. Si la chance revient de retourner là, je ne vais pas la manquer.»