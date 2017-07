Des Américains passent leur fête nationale au Québec

MONTRÉAL – Si plusieurs Américains soulignent leur fête nationale en faisant des barbecues sur la plage, ou en assistant à des feux d’artifice, d’autres optent plutôt pour une visite au Québec.

La proximité de plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, les attire particulièrement.

Plusieurs touristes américains rencontrés par TVA Nouvelles ont toutefois souligné leur besoin de «changer d’air», alors que le 45e président, Donald Trump, est plus impopulaire que jamais à l’extérieur du pays, sans parler des derniers mois en politique américaine qui ont été très chargés.

«Ça fait du bien de sortir de notre bulle», a indiqué un résident de Washington D.C.

«Nous avons fui le pays! Non, c’est une blague», a blagué une autre touriste américaine.

«L’histoire de notre pays est longue et riche. Si on regarde au 19e siècle, il y a eu beaucoup de mauvais présidents américains. Plusieurs n’ont fait qu’un seul mandat et n’ont pas bien dirigé le pays. D’une certaine façon, ce que l’on voit aujourd’hui montre que rien n’a bien changé», a plutôt avancé un autre touriste rencontré à la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.