Des projets de piste cyclable reportés en 2018

Les amateurs de vélo qui espéraient utiliser 11 nouveaux tronçons de piste cyclable en 2017 à Québec devront patienter jusqu’en 2018. Déçue du résultat d’un appel d’offres, la Ville a rejeté la seule soumission reçue, jugée nettement trop chère.



Le maire Régis Labeaume a annoncé, en conférence de presse mardi, qu’il refusait de payer 1 M$ de plus que le montant projeté par la Ville, soit 2,4 M$, pour les travaux d’aménagement de sept kilomètres de pistes cyclables.



Les 11 tronçons visés sont ceux qui avaient été annoncés sur la rue du Pont, au parc Cartier-Brébeuf, sur l’avenue du Colisée, sur la rue Montmagny, sur le boulevard des Gradins, à la Base de plein air de Sainte-Foy, à l’Anse au Foulon, sur la rue Cyrille-Duquet, à l’aéroport, sur la rue Clémenceau et sur Joseph-Casavant.



«Ce que je veux dire aux cyclistes, c’est que les sept kilomètres qu’on retarde, vous les auriez eus généralement en septembre ou octobre, vous ne les auriez pas eus pour l’été. Alors on retourne en soumission (d'ici la fin de l'année) puis tout ça va être construit pour la Saint-Jean-Baptiste» en 2018, a-t-il promis.



D’autres projets devancés



Pour se faire «pardonner», le maire devancera les travaux prévus en 2018 pour aménager une vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles. Tout le programme 2018 aura été complété, affirme-t-il, le 24 juin. «On va le faire construire en priorité. Ça veut dire que l’été prochain, au total, les cyclistes vont gagner des mois de leur sport sur les voies cyclables de la Ville de Québec», a fait valoir le maire.



Un chantier routier retardé à Saint-Émile



La Ville de Québec a également annulé un appel d’offres pour un chantier routier qui devait avoir lieu cet été sur le boulevard de la Colline à la hauteur de la rue de la Faune. La plus basse des deux soumissions reçues s’élevait à 2,7 M$, soit 1 M$ de plus que prévu.



Les élus de l’administration Labeaume pensent que les prix trop élevés de ces deux contrats s’inscrivent dans un contexte de «surchauffe» dans le domaine de la construction. «Là, on arrive plus en fin de saison et on croit que les entrepreneurs ont déjà un carnet de commandes assez bien rempli», a observé le vice-président du comité exécutif Jonatan Julien.



«On ne veut pas envoyer un signal aux entrepreneurs comme de quoi qu’on accepte des soumissions trop hautes. C’est important pour notre crédibilité. On va retourner en appel d’offres quand les entrepreneurs auront moins d’ouvrage», a exposé le maire Labeaume.