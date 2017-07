Encore à l’hôtel trois mois après les inondations

RIGAUD | Trois mois après les inondations majeures qui ont touché plusieurs régions du Québec, certains sinistrés sont toujours hébergés à l’hôtel et ignorent encore ce qu’il adviendra de leur maison.

C’est notamment le cas de citoyens de Rigaud qui se sentent pris en otages en raison de la lenteur de l’appareil bureaucratique. Jeannine Landry, comme plusieurs autres, ne sait toujours pas si elle pourra reconstruire ou non sa maison grandement endommagée par les inondations du printemps dernier.

«Deux évaluations ont eu lieu. Le Ministère de la Sécurité publique est passé et ni moi ni la Ville n’avons reçu le rapport. On a aussi rencontré la Ville. Ils veulent savoir ce qu’on a l’intention de faire, mais ça va dépendre de l’évaluation du Ministère», a expliqué la femme à TVA Nouvelles.

«Lorsque j’ai rencontré le service d’urbanisme, on m’a expliqué que si j’avais eu 80 % de dommages par le feu, j’aurais eu le droit de me reconstruire. Mais parce qu’on est victime d’une inondation, on ne peut pas en ce moment», a ajouté Mme Landry.

Le Ministère de la Sécurité publique doit rencontrer les sinistrés de Rigaud la semaine prochaine pour faire le point, mais il semble que la Ville ne délivrera aucun permis de construction avant septembre.