Et on roule au Tour CIBC Charles-Bruneau!

Les cyclistes du 22e Tour CIBC Charles-Bruneau ont commencé à rouler, mardi, entre Saint-Georges-de-Beauce et Victoriaville.

Le parcours de l’Espoir, qui se poursuivra sur 600 kilomètres jusqu’à Boucherville d’ici vendredi, compte cette année sur une magnifique porte-parole : Laurence Payette, 9 ans, en rémission d’une leucémie aiguë lymphoblastique.

«Grâce à vous, chers cyclistes, nous, les enfants atteints de cancer, pouvons garder espoir que lorsque nous serons grands, nous serons guéris», a-t-elle notamment prononcé.

Jumelée à Laurence pour une troisième année dans le cadre du Tour, la cycliste Patricia McKenzie apprécie grandement le côté humain de l’événement.

«C’est la raison pour laquelle on pédale, de voir un enfant qui est en rémission, un enfant qui s’est battu à un si bas âge. Comme cycliste, t’as pas le droit de te plaindre, dit celle qui est aussi directrice ventes marketing chez IRIS. Tu comprends pourquoi t’es là et t’as juste le goût d’en donner plus. C’est un Tour qui n’est pas compétitif, c’est un tour humain et rempli d’espoir. Ça peut paraître très cliché, mais c’est ça. Faut le vivre le Tour pour le sentir.»

Un sentiment de fierté

En regardant sa fille, la maman de Laurence résumait pour sa part ses émotions en un seul mot : fierté.

«On est fier du combat qu’elle a mené, fier du chemin qu’elle a parcouru et fier de l’implication qu’elle prend pour redonner aux suivants, soit aux enfants qui combattent encore», a ainsi commenté Pascale Jalbert, lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI.

En plus d’être porte-parole, Laurence a elle-même remis un chèque de 1280 $ à la Fondation Charles-Bruneau plus tôt cette semaine, à la suite d’une collecte de fonds tenue notamment auprès des collègues de travail de son papa.

«Ces enfants atteints de cancer côtoient la mort à tous les jours, a repris la mère de la porte-parole. Laurence a dû dire adieu à plusieurs amis qui étaient très proches d’elle. C’est quelque chose qu’un enfant, normalement, ne devrait pas vivre.»

Objectif : 3 millions $

C’est en poursuivant des activités comme le Tour CIBC Charles-Bruneau que les sous seront amassés pour la recherche.

Au total, à travers les différents parcours, près de 600 cyclistes apportent leur contribution et visent à amasser environ 3 millions $ au cours du présent événement. Le grand public peut notamment faire un don par messagerie texte en inscrivant le mot TOUR au numéro 20222.