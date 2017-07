États-Désunis d’Amérique: quand la réalité dépasse la fiction...

Jour du 4 juillet. The 4th of July. Independence Day. Le jour de l’indépendance. La fête nationale des États-Unis. Un pays dont le nom véridique, soit dit en passant, devrait plutôt être les États-Désunis d’Amérique...

Un pays immense. Un pays des extrêmes. Un pays aux contrastes aussi spectaculaires qu’inquiétants.

Un pays de riches. Un pays de pauvres.

Un pays avec les meilleurs soins de santé, mais accessibles au plus petit nombre de privilégiés.

Le pays du meilleur et du pire. Du plus kitch au plus beau.

Le pays du clinquant laid de Las Vegas aux beautés indéfinissables de ses montagnes et océans.

Un pays aux métropoles de rêve. Un pays aux villages désâmés et miséreux.

Un pays où un homme noir peut devenir président, mais où le système politique tel qu’il est conçu l’empêche d’agir.

Un pays où une femme candidate à la présidentielle peut remporter le vote populaire, mais où un multimilliardaire vedette de téléréalité, ploutocrate, ignare bienheureux, mégalomane, mythomane, vulgaire, grossier, misogyne et xénophobe, peut atterrir malgré tout à la Maison-Blanche.

Un pays violent, armé jusqu’aux dents, mais le pays où certains des plus grands mouvements pacifistes sont nés.

Un pays où un socialiste de plus de 70 ans peut être candidat à l’investiture présidentielle du parti démocrate tout en politisant et conscientisant une part substantielle de la jeunesse américaine.

Un pays où Wall Street et les rapaces de la haute-finance sont rois, malgré tout...

Un pays où la réalité terrifiante du trumpisme et la menace directe qu'il pose à la liberté de presse dépasse de loin la fiction de House of Cards.

Un pays forgé dans le fiel du racisme et de l’esclavage, mais aussi le pays de Martin Luther King, à sont tour lâchement assassiné comme John F. et Robert Kennedy.

Le pays du cinéma, là aussi, du meilleur au pire.

Le pays de l’impérialisme triomphant, des régimes fantoches et des guerres d’invasion sanglantes, mais le pays qui, avant Trump, accueillait les hommes et les femmes venues de partout.

La nouvelle patrie de John Lennon, mais aussi celle de son assassin.

Le pays victime du 11 septembre 2001, mais dont les gouvernants se prosternent devant les princes de l'Arabie Saoudite et leur filière salafiste.

Le pays d’une guerre civile d’une violence inouïe, mais aussi le pays d'une indépendance fièrement arrachée par la révolution.

Le pays du machisme et du sexisme redevenus décomplexés, mais aussi le pays d’un réveil féministe essentiel.

Ce pays de fous et de génies est la première puissance mondiale. Encore et toujours.

Mais avec un président dont l'analyse de la gouverne quitte de plus en plus la science politique pour verser dans la psychiatrie, qui sait encore pour combien de temps?

Ce pays, c’est notre voisin. Un très gros voisin. Un voisin puissant.

Le Canada, petite souris, dort discrètement à côté de l’éléphant américain en prenant bien garde de ne pas glisser par inadvertance sous une de ses grosses pattes.

Ce pays, c’est aussi celui de la diaspora franco-québécoise et franco-canadienne.

Le pays de millions de nos compatriotes d’autrefois. Ces Canadiens-français partis par obligation «aux États» pour gagner durement leur vie parce qu’ils étaient réduits ici à trop peu d’espoir.

Inévitablement assimilés pour la plupart, ils font néanmoins partis de notre histoire, de notre trame nationale.

Bonne fête chers États-Désunis d’Amérique. Et surtout, puissiez-vous retrouver vos esprits à temps pour la prochaine élection présidentielle...