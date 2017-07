Guérette surprend le maire en faisant un parallèle avec Kadhafi

La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, a cité l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi en plein conseil de ville, mardi soir, médusant le maire de Québec qui a jeté les gants en lui reprochant son manque de profondeur.

« Quelques mois avant qu’il meure, il avait dit : “ Il n’existe pas sur la planète de nation plus démocratique que la Libye.” Juste pour vous dire que Khadafi est mort en pensant qu’il était un grand démocrate. Ceci dit, simplement pour dire que comme politicien, nous avons tous à cœur le souhait de léguer un monde meilleur à nos enfants, mais on a différentes façons de l’exercer et c’est ça la démocratie », a déclaré Mme Guérette à la fin d’une intervention.

Interloqué, le maire Régis Labeaume s’est moqué de son adversaire, rappelant qu’elle avait également cité l’ex-président des États-Unis Barack Obama récemment dans des entrevues éditoriales. « J’avoue que la parallèle de la politique municipale à Québec avec Kadhafi nous étonne énormément », a-t-il d’abord rétorqué.

Visiblement en mode électoral, il s’est par la suite employé à démolir le bilan des quatre dernières années de la chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville, qui venait pourtant de se féliciter du travail accompli depuis le début de l’année dans plusieurs dossiers, de la mobilité au patrimoine en passant par son combat pour la qualité de l’air à Cap-Rouge et la sauvegarde du Marché du Vieux-Port.

L’opposition « s’oppose à tout »

« L’opposition à Québec, dans les quatre dernières années, n’a fait que s’opposer. Elle s’oppose à tout. Ils ont le droit, mais je ne crois pas que c’est ce que veut la population (...) Sincèrement, je pense que la cause est entendue. Je ne pense pas que les gens vont changer d’idée sur l’appréciation de l’opposition dans les quatre dernières années. Je pense qu’ils auraient apprécié beaucoup plus de participation dans certains dossiers », a tonné le maire.

« Ils avaient un demi-million de dollars pour leur service de recherche par année, puis on n’a pas vu plus de profondeur que les quatre années auparavant, c’est ça la vérité ! Le chien de garde à Québec par rapport à l’administration municipale, c’est toujours les médias. Ça fait dix ans qu’on est là, puis ce sera encore ça dans les quatre ou huit prochaines années », a-t-il dit, sous-entendant qu’il pourrait solliciter deux autres mandats.

Elle minimise les départs

Plus tôt dans la journée, Anne Guérette avait minimisé les déboires de son parti qui vient de perdre deux autres soldats : son adjoint aux communications Philippe Dubois et son attaché de presse Frédérick Masson.

« Il y a eu du mouvement et il y en aura peut-être encore, ça fait partie de la normalité des choses. Il y a des gens qui ont le droit de faire des choix personnels, et nous, on regarde en avant. Ça va bien, ça va très bien. On sait où on s’en va. »

La politique de Kadhafi en quelques dates

Septembre 1969 - Officier des forces armées libyennes, Kadhafi arrive au pouvoir après un coup d’État.

Janvier 1986 - Washington met fin aux relations économiques avec la Libye et appelle à traiter Kadhafi « comme un paria », accusé d’être « impliqué » dans les attentats de Rome et de Vienne (décembre 1985).

Novembre 1991 - Deux Libyens sont inculpés de participation à l’attentat contre un Boeing de la PanAm au-dessus de Lockerbie, en Écosse (en 1988, 270 morts).

Mars 1992 - Embargo aérien et militaire de l’ONU, suivi de sanctions économiques. Les dernières sanctions seront levées en 2003 après un accord de dédommagement avec les familles des victimes de Lockerbie.

Décembre 2003 - Tripoli renonce à développer des armes de destruction massive.

Mai 2006 - Rétablissement de relations diplomatiques complètes avec Washington. Retrait de la Libye de la liste américaine des États soutenant le terrorisme.

Février 2011 - Début de protestations sans précédent contre le régime, violemment réprimées. Le 19 mars, une opération est lancée par Washington, Paris et Londres sous mandat de l’ONU, avant que l’OTAN n’en prenne les commandes le 31 mars.

Octobre 2011 - Les nouvelles autorités annoncent la mort du dirigeant libyen déchu capturé à Syrte.