Jean-François Laroche enlève la cinquième étape des Mardis cyclistes

Jean-François Laroche a enlevé les honneurs de la cinquième étape de la 40e saison des Mardis cyclistes de Lachine au terme d’une épreuve où les attaques ont fusé de toute part.

Laroche a devancé au sprint Félix Côté-Bouvette et Émile Jean.

«On aurait pu tout perdre au dernier tour, car on était trop devant le peloton, a analysé Laroche dans un communiqué. Au début du dernier tour, je me suis retiré de la roue de Charles-André (Bilodeau) et j’ai pris celle de mon coureur favori (Côté-Bouvette). Je suis sorti au bon moment pour filer vers la victoire.»

Bilodeau a admis qu’il n’avait plus de jambes au 30e tour, car lui et ses coéquipiers avaient chassé pendant la course.

«C’était malade, a lancé le fidèle compagnon de Laroche. On était tous hypothéqué à la fin et c’est là que J.-F. a changé de tactique, tactique que l’on avait d’ailleurs prévu en cas de pépin.»

L’action a commencé dès le troisième tour avec des tentatives d’échappée de William Goodfellow et de François Parisien. Les deux lascars n’ont pas fait long feu et Laroche a démontré qu’il était le patron en remportant le premier sprint intermédiaire de la soirée.

C’est par la suite que l’intensité a augmenté d’un cran.

Au 10e tour, une autre d’échappée s’est formée au sein de laquelle on retrouvait le nouveau champion canadien du critérium U-23, Pier-André Côté. Les quatre cyclistes ont travaillé ensemble pendant que le peloton dormait.

À la suite d’un bel effort individuel, Côté-Bouvette les a rejoints, alors que les membres de Cycles Régis cherchaient à se regrouper. Il a fallu attendre cinq tours avant que la jonction se fasse.

Comme il fallait s’y attendre, on a eu droit à une autre attaque et la formation Cycles Régis semblait débordée à contrer toutes les attaques.

Avec sa victoire, Laroche a consolidé sa première place au classement général avec 653 points.

Pierrick Naud occupe la deuxième place avec 446 points, seulement trois de plus que Hendrik Pineda.

L’Olympien Antoine Duchesne devait participer à l’étape, mais il ne se sentait pas assez bien pour prendre le départ. Celui, qui a participé au Tour de France l’an dernier, se remet d’un virus qui lui a fait perdre sept kilos.