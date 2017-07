La confiance règne toujours

Si de nombreux partisans du Canadien ne semblent pas prêts à digérer le départ d’Alexander Radulov vers Dallas, Phillip Danault montre un inébranlable optimisme. L’attaquant estime que l’équipe ne perd pas au change avec les nombreux changements apportés.

C’est l’évaluation qu’il a faite des derniers mouvements de personnel chez le Canadien, lors de sa présence à la Soirée des étoiles, qui vise à soutenir les efforts du Patro Laval, dans la basse-ville de Québec.

À son humble avis, personne ne peut nier l’impact de la perte du dynamo russe, mais l’acquisition au préalable de Jonathan Drouin permet au Tricolore de souffler.

«On avait fait l’acquisition de Drouin, donc ça vient s’équilibrer. Je ne veux pas mettre de pression à Drouin du tout, ce n’est pas ce que je dis, mais c’est vraiment un excellent joueur. Il montre beaucoup de fougue, c’est aussi un joueur très énergique sur la glace. Autant avec ses mains qu’avec ses jambes, il bouge très bien», a-t-il rappelé.

Peut-être même mieux...

Difficile d’oublier l’énergie contagieuse que Radulov a déployée soir après soir dans son bref passage à Montréal. Toutefois, Danault a même été jusqu’à avancer que Drouin fera vite oublier le fougueux ailier sur ce plan.

«Ce sera aussi bien, sinon mieux! En plus, il [Drouin] est plus jeune et il en a encore beaucoup dans le ventre. C’est une excellente acquisition», a-t-il réitéré.

Une saine compétition

L’attaquant de 24 ans, qui a connu sa meilleure récolte en carrière avec 40 points, semblait plutôt incrédule à l’idée que certains considèrent que le Canadien a fait un pas de côté plutôt que de progresser, dans les dernières semaines.

«La signature de Price vient nous aider pour le long terme. Et on a quand même fini premiers dans notre division l’an passé, ce n’est pas rien. On a quatre bonnes lignes et six bons défenseurs. On se crée une belle compétition à l’interne et c’est bon d’avoir ramené des joueurs pour poursuivre cette compétition. Ça va rendre l’équipe meilleure», a-t-il fait valoir.

«Marc [Bergevin] a jugé qu’il y avait quelques changements à apporter et ce sont de très bons changements. L’expansion à Vegas nous a coûté Emelin, mais ça faisait partie de la game. Marc a placé ses cartes comme ça.»

Et Markov?

Quant au houleux dossier du vétéran défenseur Andrei Markov, Danault a préféré renvoyer la balle à son directeur général.

«Markov, c’est un excellent joueur pour nous, mais il a quel âge? 38 ans? Je laisse ça entre les mains de Marc [Bergevin]. Il est mieux placé que moi pour commenter» a-t-il laissé tomber, en se montrant optimiste pour la suite.

«On va arriver avec plus d’expérience avec ce qui s’est produit en séries. On va avoir appris de ça et je suis vraiment confiant en cette équipe.»