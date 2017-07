La dette française atteint un «niveau insupportable» de 2 147 milliards EUR

La dette française atteint un «niveau insupportable» de 2 147 milliards d’euros, a déclaré mardi le Premier ministre français Edouard Philippe dans son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale.

«Nous dansons sur un volcan qui gronde de plus en plus fort», a -t-il affirmé, voulant mettre fin à «l’addiction française à la dépense publique» et promettant de ramener le déficit public sous la barre des 3% dès 2017.