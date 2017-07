La rayure encore et toujours

Grâce à la fameuse ­marinière, la rayure est un incontournable de la saison estivale. Mais cette année, la rayure dépasse ­largement le style nautique avec des couleurs ­éclatées et même d’autres ­proportions.

Verticale, horizontale et même diagonale, la rayure se réinvente avec des formats allant de rayure ultra mince à la rayure XXL. Loin des classiques rayures marines sur fond blanc, cette saison on assiste à un arc-en-ciel de rayures multicouleur. On s’inspire des parasols et des chaises de plage des années 70 avec des rayures larges aux couleurs vives.

Puisque tout n’est qu’une illusion d’optique, vous pouvez façonner votre silhouette en choisissant la bonne rayure. Il faut savoir jouer les contrastes ; une silhouette longue et fine mettra l’accent sur ses formes avec des rayures horizontales et larges tandis qu’une silhouette plus petite et plus ronde sera avantagée par de fines rayures et allongée par des rayures à la verticale. Souvenez-vous que les rayures de couleurs plus sobres camouflent alors que celles de couleurs vives attirent l’attention.

Enfin, amusez-vous en portant la rayure en total look ou comme pièce maîtresse de votre look. Les plus averties pourront même se permettre de mixer la rayure avec un autre imprimé.

