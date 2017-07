Le Colisée Pepsi utilisé pour des «répétitions»

Le Colisée Pepsi sera loué à deux entreprises privées qui l’utiliseront pour faire des «répétitions».

Le maire a laissé tomber cette information, mardi, en réponse à un citoyen qui lui demandait en séance du conseil municipal ce qu’il entendait faire de l’édifice.

«On vient de signer deux contrats pour l’utilisation du Colisée Pepsi. On va vivre une expérience avec deux entreprises privées qui vont s’en servir pour des répétitions. Je pourrai donner de l’information plus tard là-dessus», a indiqué Régis Labeaume, sans donner plus de précisions.

«On n’est pas pressé de le mettre à terre», a-t-il répété. La Ville veut attendre que la place Jean-Béliveau et le Grand Marché soient complétés.