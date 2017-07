Le mystère Champlain

Il y a près de 20 ans, on croyait avoir résolu le mystère du tombeau de Samuel de Champlain, fondateur de Québec dont on soulignait lundi l’arrivée il y a 409 ans. Mais en vérité, l’énigme risque de perdurer encore très longtemps.

C’est du moins l’avis de Jean Dorval, président de la Société historique de Québec, organisme qui instaura il y a 80 ans les cérémonies en hommage à Samuel de Champlain. Ces commémorations sont devenues la Fête de Québec, organisée conjointement avec la Ville le 3 juillet de chaque année.

« Pour le moment, rien n’a avancé là-dessus, a résumé M. Dorval à l’issue de la cérémonie du Droit de cité qui avait lieu devant l’hôtel de ville en matinée. Le trouvera-t-on un jour, je ne le sais vraiment pas, mais à ce moment, je ne connais pas de gens qui s’attardent là-dessus. »

On a cru avoir localisé le tombeau de Champlain, qui fut enterré à Québec, à près d’une vingtaine d’endroits depuis plus de 150 ans. Lors du plus récent épisode, en 1988, le journal Le Soleil avait publié une nouvelle dite exclusive selon laquelle l’énigme de Champlain était enfin résolue. À tort, puisque les restes trouvés dans un cercueil, dans la crypte d’une chapelle de la cathédrale de Québec, appartenaient plutôt à un père jésuite inhumé au 19e siècle.

Conditions à réunir

Cette supposée découverte émanait des recherches entreprises par le géologue René Lévesque, décédé en 2007. Celui-ci a effectué des travaux dans l’espoir de résoudre ce mystère pendant 25 ans, lesquels ont fini par lui attirer des sarcasmes.

Depuis, quelques recherches ont été menées rue de Buade et dans la cathédrale Notre-Dame de Québec, à l’aide de géoradars. Mais toutes les tentatives se sont avérées vaines. « C’est un peu comme si on a cherché tellement longtemps que ç’a comme dilué l’intérêt, observe M. Dorval. Ça prendrait des gens qui y croient mordicus, de l’argent et des autorisations. S’il y avait un incendie aussi, et qu’il fallait démolir, alors peut-être qu’on s’attarderait à aller voir ce qu’il y a là-dessous », dit-il, ajoutant qu’on ne souhaite évidemment surtout pas ça.

De nouvelles technologies pourraient un jour faciliter les fouilles. Sait-on jamais ? D’ici là, le mystère du tombeau du Père de la Nouvelle-France demeure entier.