Les Capitales en avance en huitième manche

Les Capitales de Québec et les Champions d’Ottawa se sont livré un match des plus serrés mardi soir Stade Canac, alors que les favoris de la foule avaient les devants 7-6 en huitième manche.

Les Caps ont été les premiers à s’inscrire à la marque, et ce, dès la première manche. Déjà en avance 1-0, Kalian Sams s’est amené à la plaque avec un coureur sur les sentiers. Sams a catapulté un long, mais très long circuit au champ centre – l’un des plus longs de la saison à Québec – et c’était 3-0.

Marcus Knecht, avec un simple à droite, a ensuite ajouté deux points, et c’était 5-0 Québec, dans le temps de le dire.

Les Champions ont répliqué avec deux points dès la deuxième manche, puis deux autres en début de troisième, si bien que les deux équipes ne comptaient qu’un point de différence jusqu’en fin de cinquième.

Encore Sams

Sams s’est de nouveau présenté à la plaque face à Phillippe Aumont, et a encore une fois catapulté son offrande loin au champ centre, pour redonner une priorité de trois points aux siens.

Son 17e circuit de l’année portait la marque à 7-4.

Aumont et Gélinas erratiques

Déception pour les amateurs présents au Stade Canac, les deux lanceurs, qui devaient se livrer un duel de titans, ont finalement été erratiques. Gélinas a lancé cinq manches et un tiers, donnant quatre points, alors qu’Aumont a alloué sept points en six manches.

En vitesse

Par ailleurs, Sams a été honoré avant la partie. On lui a remis la Coupe Samuel Bouki pour ses exploits de juin où il a notamment frappé 12 circuits et produit 32 points.

Plusieurs anciens des Capitales étaient présents pour assister à la rencontre, notamment Jonathan Malo et Patrick Deschesne.