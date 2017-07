Les coûts associés à la voiture électrique

Vous songez à acheter une voiture électrique ? Mais la durée de vie des batteries, la vitesse de recharge ou l’autonomie vous inquiètent ? Voici quelques faits rassurants.

Dans ma chronique du 14 juin dernier, je faisais la démonstration que l’achat d’un véhicule électrique peut se traduire par d’excellentes économies au bout de trois ans, à kilométrage égal, comparé à un modèle similaire à essence.

Une Kia Soul électrique coûte 517 $ par année en moyenne en énergie, contre 1618 $ pour celle à essence. En tenant compte du rabais gouvernemental à l’achat (ainsi que les coûts d’entretien 50 % moins élevés avec l’électrique), après trois ans, le modèle électrique coûte moins cher à rouler que celui à essence.

Toutes les voitures électriques sont livrées avec un câble d’alimentation de 120 volts qui se branche dans une prise de tondeuse. Si l’essentiel de vos déplacements se limite aux petites courses quotidiennes et à l’aller-retour au bureau, vous laissez la voiture se recharger toute la nuit sans conséquence.

Bornes de recharge

Mais si vous êtes du genre à multiplier les déplacements en soirée, optez pour une borne de recharge rapide de 7,2 kW.

Son prix varie entre 600 $ et 1300 $ selon le modèle (avant la subvention de 350 $). Certaines sont programmables, portatives ou permettent le démarrage à distance. On l’achète chez le concessionnaire, en ligne ou chez les magasins de rénovation à grande surface. Un fabricant québécois, Flo (flo.ca), gère son propre réseau de bornes et offre un modèle compatible avec celles du Réseau électrique québécois.

L’installation d’une borne doit être assurée par un maître électricien. Le coût varie entre 400 $ et 1300 $ selon l’infrastructure de votre logement. Le gouvernement offre également une subvention de 250 $. Évidemment, chaque situation est unique. Puisqu’il faut ajouter un circuit avec disjoncteur de 40 ampères, pour une borne de 30 ampères, les coûts peuvent grimper si votre panneau électrique est complet.

Et les batteries ?

Certains s’inquiètent pour la durée de vie des batteries. La plupart des fabricants de voitures hybrides ou électriques offrent une garantie de base de 8 ans ou 160 000 km.

Un remplacement d’un bloc de batteries coûte actuellement entre 2000 $ et 3000 $. « Le prix des batteries est appelé à chuter dramatiquement d’ici quelques années. On parle de 77 % d’ici 2030 », rappelle Jessie Caron, expert en automobile et coordonnateur des essais routiers chez CAA Québec.

Dans moins d’une décennie, quand vous remplacerez vos batteries, ça va vous coûter quelques centaines de dollars. En attendant, leur fiabilité n’est plus à démontrer, comme le prouve celle des voitures qui roulent déjà depuis plusieurs années, notamment les premières Prius américaines. Les fabricants ont intérêt à maintenir la barre très haute dans ce domaine, puisque les modèles actuels leur servent de vitrine technologique auprès du public.

Conseils