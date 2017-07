Les plus beaux looks de vedettes de la fin de semaine

Pendant que nous étions occupées à faire des boîtes ou camper sous la pluie, les stars nous ont rendu jalouses avec leurs aventures glam et leurs kits vraiment trop hot pour la vie.

Voici nos sept moments forts mode du weekend.

Bella Hadid WENN.com

On capote sur le look cowgirl revisité de la belle Bella. Le combo chemise à carreaux et mini-jupe en jean est mis au goût du jour avec des bottillons blancs et des lunettes de soleil assorties. On la copie pour une date ou le festival de St-Tite!



Maripier Morin

A post shared by maripiermorin (@maripiermorin) on Jun 28, 2017 at 5:06pm PDT

Bon, techniquement MP n’a pas porté ce kit pendant la fin de semaine, mais on l’a tellement aimé qu’on se devait de l’inclure. Le coupe-vent avec le short en nylon et les bottes à plateforme sont complètement malades.

Emily Ratajkowski

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Jul 1, 2017 at 6:27am PDT

Le «Canadian tuxedo» n’a jamais été aussi sexy que sur Miss @emrata. On s’inspire de la top et on transforme illico notre veste de denim en haut style épaules dénudées. Merci pour l’idée, Emily!

Vanessa Pilon

A post shared by Vanessa Pilon (@vanpailong) on Jun 30, 2017 at 6:56am PDT

Ce chandail ample aux manches fleuries texturées est le haut parfait quand on a envie d’être à la fois cute et confo. Psitt : il est présentement en solde chez French Connection. De rien!

Kendall Jenner WENN.com

Kendall est le summum de l’élégance avec son petit complet, son carré de soie noué au cou et ses chaussures Oxford. La tenue toute indiquée pour un look de bureau pas plate du tout.

Marina Bastarache

A post shared by Marina Bastarache 🇨🇦 (@marinabastarache) on Jun 30, 2017 at 3:52pm PDT

Marina adopte la tendance athlé-chic avec ses jeans à rayures sportives agencés à un t-shirt Gucci un peu baggy et une casquette en denim. Plutôt que de compléter l’ensemble avec des chaussures de course (trop prévisible!), la belle a opté pour des talons hauts (qu’elle a ensuite enlevés, mais pareil...).

Marie-Mai

A post shared by Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) on Jul 2, 2017 at 7:37am PDT

La chanteuse s’est jointe à Bono et au Cirque du Soleil pour célébrer les 150 ans du Canada à Ottawa. Sa tenue de scène a fait battre nos petits cœurs de fashionistas : une robe-chemise Martin Margiela portée avec des bottes cuissardes Stuart Weitzman et une ceinture edgy de la marque londonniene Fleet Ilya. Juste wow!