Loto-Québec: 9 chèques d’un million ou plus dans la région de Québec en 2017

Neuf montants d’un million de dollars ou plus ont été remportés par des joueurs de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches depuis le début de l’année 2017.

«C’est un début d’année très chanceux pour les Québécois, qui ont mis la main sur deux gros lots de 60 000 000 $ et deux gros lots de 55 000 000 $ au Lotto Max, et sur des gros lots de 25 000 000 $ et de 12 715 949 $ au Lotto 6/49», souligne Isabelle Jean, présidente des opérations − Loteries et vice-présidente aux affaires publiques.

Huguette Verreault, de la Capitale‐Nationale, a d’abord gagné 1 000 000 $ en janvier, alors que Julie Veilleux, de Chaudière‐Appalaches, a mis la main sur le gros lot de 1 000 000 $ au tirage de l’Extra du 30 mars.

Trois gros lots de 1 000 000 $ ont également été remportés dans la Capitale-Nationale grâce au billet 100 $ ultime, dont le tirage a eu lieu le 30 mars.

André Dionne et Yves Renaud ont chacun mis la main sur l’un de ces millions, tandis que l’autre magot identique a été décerné à un groupe de huit personnes.

Lola Bergeron et Bernard Coulombe, deux collègues de la Capitale-Nationale, ont aussi mis la main sur un gros lot de 1 500 000 $ avec un billet à gratter Méga $$$$.

Enfin, Gilles Rodrigue, de la Capitale‐Nationale, a remporté un lot de 2 333 333 $ au tirage du Lotto 6/49 du 4 mars, et René Dubé est plus riche de 1 000 000 $ depuis le tirage du Lotto 6/49 du 15 février.

Du 1er janvier au 27 juin 2017, Loto-Québec a versé 71 lots de 1 000 000 $ ou plus et fait 86 millionnaires.