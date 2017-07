Lou Lamoriello est sûr de son coup

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Lou Lamoriello, ne doute pas une seconde que l’embauche du vétéran Patrick Marleau profitera à son équipe.

Plusieurs ont remis en question le pacte accordé dimanche à Marleau, qui, malgré ses 37 ans, a pu obtenir un contrat de trois saisons pour de près de 19 millions $. Mais Lamoriello, un homme de hockey très aguerri, est certain d’avoir fait un bon coup, et que le risque en vaut la chandelle.

«Il y avait un consensus unanime à propos de lui», a-t-il expliqué, mardi, en entrevue à Sportsnet.

Les Leafs forment une très jeune équipe, a rappelé Lamoriello. L’état-major a pu observer avec attention les Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander au cours de la dernière saison, avant de déterminer qu’ils auront, malgré leur talent évident, besoin d’encadrement supplémentaire au cours des prochaines années.

«Ils formeront le coeur de notre équipe dans le futur, a-t-il indiqué. Mais ils ont besoin d'éducation. Ils ont besoin de son professionnalisme. Ils ont besoin de soutien pour poursuivre leur développement.»

«Quand tu es capable d'avoir un joueur comme Patrick Marleau, dont on croit qu'il a encore beaucoup de bon hockey en lui, mets l'âge de côté, a ajouté le décideur. Son coup de patin rend le tout très attirant. Il est un patineur d'élite (...) Oui, il y a toujours un risque dans toute décision que tu prends, mais considérant la situation de l'équipe, ce qu'il peut apporter à nos joueurs, pour leur développement, c'était une décision unanime pour notre groupe.»

Aucun regret

Lamoriello n’a également pas de remords par rapport à la somme consentie à celui qui a amassé 1082 points dans la LNH.

«Oui, c'est un contrat onéreux, a-t-il admis. Mais on sent que c'est probablement le seul moment dans la carrière de nos jeunes où on peut prendre ce genre de chance. Pour avoir un joueur de ce genre qui peut les aider pas seulement sur la glace, mais aussi à l'extérieur, dans le vestiaire, dans leur développement.»

«L'addition de Dominic Moore et de Ron Hainsey va aussi dans cette direction, a poursuivi Lamoriello. Parce que tu as besoin de vétérans. On a vu ce que Brian Boyle avait apporté dans le vestiaire la saison dernière et on se sent très confortables avec cette décision.»

«En ce moment, nous sommes extrêmement heureux avec notre équipe, a souligné le directeur général. On a de la profondeur. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit immédiatement et nous sommes satisfaits de notre défensive. Ça ne sert à rien de faire des acquisitions juste pour le principe d'en faire. S'il y a une opportunité de s'améliorer, tu le fais. Mais ça ne sert à rien de pousser.»