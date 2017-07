Manœuvre frauduleuse pour un ex-aspirant maire

Un ex-candidat à la mairie de Sherbrooke qui faisait campagne dans un costume moulant vert fluo risque de perdre son droit de vote et écope d’une amende salée pour contributions illégales. Il pourrait ne pas payer, car il se dit sans le sou.

Hubert Richard s’était fait remarquer par l’émission Infoman, lors de la campagne municipale de 2013, par ses tenues colorées et ses vidéos filmées dans le dépanneur qu’il possédait et qui servait de quartier général à son parti, Comme une eau Terre.

M. Richard souhaite être candidat au poste de conseiller municipal cet automne, mais il est maintenant rattrapé par une «erreur» commise au cours de cette dernière campagne.

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) lui a remis un constat d’infraction pour une manœuvre «électorale frauduleuse» pour des dons politiques illégaux à son parti.

Lourdes conséquences

Les conséquences pourraient être sérieuses. La loi prévoit une amende minimale de 5000 $, ce qui représente une somme importante pour cet homme, qui a depuis fermé son dépanneur et qui vit maintenant de l’aide sociale.

Il risque aussi de perdre son droit de vote et celui de se porter candidat à une élection pour une période de cinq ans.

«C’est quoi le principe démocratique?! » s’insurge celui qui a été candidat tant aux élections fédérales qu’aux élections provinciales, municipales et scolaires depuis 1998.

M. Richard plaide l’erreur de bonne foi.

«J’avais fait des contributions en début d’année, que j’avais oubliées», ajoute-t-il tout en précisant avoir dépassé d’une centaine de dollars le montant maximal permis de 1000 $.

«Je devais diriger la campagne, aider l’agente officielle, je devais aussi me débrouiller avec mon dépanneur, ça m’a laissé trop de responsabilités. J’ai appris depuis», reconnaît-il.

Dur apprentissage

Il dit avoir déclaré cette erreur au DGEQ, qui a demandé au parti de rembourser la somme. Entre-temps, Comme une eau Terre s’est fait retirer son autorisation de parti politique, car il ne comptait plus assez de membres.

«Ils [le DGEQ] ont fermé le parti, on ne pouvait plus ramasser des contributions pour rembourser, se justifie le Sherbrookois. Il y avait aussi d’autres contributions non conformes, dont un qui avait donné 100 $ en cash et plein de petites choses...»

Au sujet de son équipe, il ajoute : «Outre les têtes pensantes environnementalistes, on avait réussi à mobiliser, avec le dépanneur, les BS, les petits travailleurs qui n’avaient aucune expérience».

M. Richard a plaidé non coupable. Il reviendra à la Cour du Québec de trancher sur la question.

Ce père de famille dit utiliser son costume et l’humour pour se rapprocher des citoyens.

«Une de mes grandes convictions, outre l’environnement, est qu’on se prend trop au sérieux. Les élus ont tellement peur d’être ridicules qu’ils sont prêts à n’importe quel mensonge.»

Il s’est aussi rendu devant la Commission des droits de la personne pour défendre son droit d’assister aux séances du conseil municipal dans sa combinaison fluo, mais la plainte a été jugée frivole.