Marcus Kruger se dirige en Caroline

Les Hurricanes de la Caroline ont acquis l’attaquant Marcus Kruger des Golden Knights de Las Vegas, mardi, cédant en retour un choix de cinquième tour au prochain repêchage.

Le joueur de 27 ans a ainsi été membre de l’équipe du Nevada pendant quelques jours seulement, car les Knights l’avaient obtenu des Blackhawks de Chicago dimanche.

«Nous sommes déterminés à amener ici davantage de hockeyeurs d’expérience qui ont un passé gagnant et Marcus est un autre ajout répondant à ce critère, a commenté le directeur général des Hurricanes, Ron Francis, sur le site internet de l’équipe. Il est solide dans les deux sens de la patinoire et il représente un joueur de centre ayant eu du succès dans la Ligue nationale et sur la scène internationale.»

Kruger a inscrit cinq buts et 12 mentions d’aide pour 17 points en 70 rencontres dans la Ville des vents la saison dernière. Il a conservé un différentiel de +7 et écopé de 34 minutes de punition. Choix de cinquième ronde, le 149e au total, des Hawks en 2009, il a inscrit une aide en quatre parties éliminatoires. Depuis le début de sa carrière, le patineur de 6 pi et 186 lb a amassé 105 points en 398 sorties.

Le Suédois a par ailleurs remporté la coupe Stanley en 2013 et 2015, ainsi que la médaille de bronze à la Coupe du monde en 2016 et l’argent aux Championnats du monde 2014.