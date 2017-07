Porsche lance une 911 de 700 chevaux

Il y a une nouvelle reine de la performance chez Porsche.

Avec une puissance de 700 chevaux produite par son moteur biturbo à six cylindres de 3,8 litres, la nouvelle 911 GT2 RS est sans contredit la plus démentielle de toutes les 911 jamais produites.

Porsche 911 GT2 RS

Pensée spécialement pour obtenir les meilleures performances imaginables sur la piste, la petite dernière de la famille 911 est débarrassée de tout artifice pour atteindre un poids optimal. Les sièges arrière ont été retirés et même les poignées de portes ont été remplacées par des petits bouts de tissu, toujours dans le but d’éliminer le superflu.

Porsche 911 GT2 RS

Résultat, la 911 GT2 RS affiche un poids plutôt risible de 1470 kilos, plein d’essence inclus. Pour les excessifs, une option appelée «Weissach Package» permet même de retrancher 30 kilos supplémentaires, notamment grâce à une utilisation plus abusive de fibre de carbone et à des roues en magnésium.

Vous vous en doutez, la combinaison de cette puissance démentielle et de cette perte de poids fait de la nouvelle 911 GT2 RS une vraie bête de piste. En fait, Porsche assure qu’il s’agit de la 911 la plus rapide jamais construite. Juste ça.

Jumelée à une transmission automatique PDK à sept rapports, la 911 GT2 RS 2018 peut passer de 0 à 100 km/h en 2,8 petites secondes et peut atteindre une vitesse de pointe à peine imaginable de 340 km/h.

À un prix de 334 000$, la nouvelle bagnole est aussi la plus chère des 911, et de loin. Elle coûte plus de trois fois plus cher que la 911 «de base», offerte à partir de 104 000$!

Porsche 911 GT2 RS

Un grand retour

Si le nom GT2 RS vous dit quelque chose, c’est normal. L’appellation a été utilisée par Porsche de 1993 à 2012 pour désigner des modèles similaires, où puissance et poids minimaliste étaient toujours au rendez-vous.

Et voilà que pour l’année-modèle 2018, Porsche ressuscite ce nom, au plus grand plaisir des amateurs de performance. Ce n’est certainement pas nous qui allons s’en plaindre...