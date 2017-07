Québec-Montréal en vélo

Pierre Moreau, président directeur général du Groupe Resto Plaisirs de Québec est fin prêt. À compter de jeudi, il participera, comme bien d’autres, au Parcours de la Guérison 2017 du Tour CIBC Charles-Bruneau, soit le trajet Québec-Montréal à vélo en 2 jours.

Pierre s’était donné comme objectif d’amasser 5 000$ en dons (vous pouvez encore le commanditer). Le 22e Tour CIBC Charles-Bruneau espère amasser au total plus de 3 M$ afin de permettre aux enfants des 4 centres hospitaliers universitaires de la province, dont le CHU de Québec, de recevoir des soins à la fine pointe de la technologie et remporter leur combat contre le cancer.

Tournée des chantiers

Photo courtoisie

Du 2 mai au 8 juin dernier, l’escouade promotionnelle Mercedes-Benz St-Nicolas a visité 16 chantiers de construction de Lévis, de la Beauce et Chaudière-Appalaches dans le but de mettre en valeur tous les avantages d’avoir un Sprinter pour les accompagner dans leurs différents projets. La tournée a pris fin le 14 juin avec une soixantaine d’invités à une soirée BBQ chez Mercedes-Benz St-Nicolas. Le « clou » de la soirée la mise à l’encan du Sprinter tout équipé qui a visité les différents chantiers de construction. Sur la photo, de gauche à droite: Michel Hains, directeur des ventes division vans et véhicules d’occasion; Jean Côté, de l’entreprise Moto Parts qui a raflé la mise et le Sprinter; Marc Tremblay, conseiller aux ventes division vans; Benoit Theetge, co-propriétaire de Mercedes-Benz St-Nicolas, et Philippe Lebel, conseiller aux ventes division vans.

L’Encan de l’Hôtel Bernières

Photo courtoisie

La Soirée Encan Bénéfice de l’Hôtel Bernières (qui deviendra Hôtel & Suites Normandin Lévis en 2018) et du Resto-Bar St-Rédempteur (fermé depuis la fin mai) s’est déroulé le 6 juin dernier en présence de plus de 150 personnes. La direction de l’Hôtel Bernières et du Resto-Bar St-Rédempteur a remis, le 22 juin, un chèque de 10 000$ à l’International Pee-Wee B.S.R. Sur la photo, de gauche à droite : Sébastien Rousseau, directeur de l’Hôtel Bernières; Dominique Fortier, directrice des communications de l’International Pee-Wee B.S.R. et Jean-Luc Viale, gérant du Resto-Bar St-Rédempteur.

Fondation des sourds

Photo courtoisie

Le 22e Tournoi de golf annuel de la Fondation des Sourds du Québec (FSQ), présenté le 19 juin dernier au club de golf Lorette, a permis d’amasser près de 21 000$. Sur la photo, de gauche à droite: Pascal Leclerc, directeur administratif FSQ; Luc Bergeron vice-président du Groupe Magistral et président d’honneur du tournoi et Manon Vallière, adjointe de direction à la FSQ.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benoît Theetge (photo), coureur automobile et copropriétaire d’automobiles Frank et Michel, Circuit Acura et Mercedes Benz St-Nicolas... Nicole Dion, de Nicole Dion Communications... Dumas, auteur compositeur interprète québécois, 38 ans... Pascale Banville, maintenant installé à Boston, 49 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 juillet 2016. Marcellin Gaudreau (photo), 77 ans, bénévole de la première heure au Tournoi Pee-Wee de Québec... 2015. Reynaldo González López (photo), 66 ans, dirigeant sportif cubain, membre du Comité international olympique... 2014. Richard Scaife, 82 ans, éditeur de presse, homme d’affaires, philanthrope et lobbyiste américain.