Recette pour combattre les mauvaises odeurs

J’ai une petit conseil è donner à celle qui se plaignait qu’au retour d’une intervention chirurgicale, elle avait l’impression que tout sentait le chimique dans sa maison. J’ai vécu le même genre de problème dans les mêmes circonstances il y a quelques années, et mon médecin m’a recommandé de prendre un supplément alimentaire contenant un mélange de zinc, de béta-carotène et de vitamine C. En trois semaines les odeurs avaient disparu.

Marquise

Je n’ai jamais entendu parler d’un tel mélange mais je trouvais important de soumettre votre suggestion aux personnes éventuellement intéressées.